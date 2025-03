Zomrel zakladateľ tímu F1 či televízny komentátor Eddie Jordan - FOTO, VIDEO

Vo veku 76 rokov po boji s agresívnou formou rakoviny prostaty zomrel bývalý majiteľ tímu Formuly 1, televízny komentátor a podnikateľ Eddie Jordan. Jeho rodina oznámila, že Jordan zomrel pokojne v juhoafrickom Kapskom Meste v skorých ranných hodinách obklopený svojimi blízkymi.

„EJ priniesol všade, kam prišiel, množstvo charizmy, energie a írskeho šarmu. Všetci máme obrovskú prázdnotu bez jeho prítomnosti. Bude nám veľmi chýbať, ale zanecháva nám množstvo skvelých spomienok, ktoré nás budú udržiavať v úsmeve cez náš smútok,“ uviedla smútiaca rodina vo vyhlásení.

Jordanov tím, ktorý po ňom nesie meno ako po jeho zakladateľovi, sa zúčastnil na 250 pretekoch medzi rokmi 1991 a 2005, pričom dosiahol štyri víťazstvá. Najlepším výsledkom tímu bolo prvé a druhé miesto na Veľkej cene Belgicka v roku 1998, kde zvíťazil Damon Hill. Jordan tiež dal Michaelovi Schumacherovi šancu na debut v seriáli F1 na Veľkej cene Belgicka v roku 1991.

Šéf šampionátu Stefano Domenicali vyjadril smútok nad stratou Jordana pred víkendovou Veľkou cenou Číny v Šanghaji.

„Sme hlboko zarmútení správou o náhlej strate Eddieho Jordana. S jeho nevyčerpateľnou energiou vždy vedel, ako ľudí rozosmiať, zostávajúc pritom autentický a brilantný. Eddie bol protagonistom éry F1 a bude nám veľmi chýbať,“ uviedol.

Aston Martin, kde Jordan nedávno pomohol zabezpečiť prestup dizajnového guru Adriana Neweyho z Red Bullu, vyjadril smútok nad jeho stratou.

„Jeho vplyv bude cítiť v celej motoristickej komunite po generácie,“ napísal tím.

Šéf tímu Andy Cowell opísal Jordana ako „jedinečného“ a dodal, že jeho vízia položila základy pre celý motoristický šport.

Utterly devastated.

EJ has left us.

Formula One won’t see the likes of Eddie ever again where a guy with a love for racing can hustle his way into the sport and end up winning races.

More important than race wins though, he won hearts. I will never forget how his face would… pic.twitter.com/GarukuYLDS

— Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) March 20, 2025