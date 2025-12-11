Courtois oponuje kritikom Realu Madrid: Nie sme mŕtve mužstvo - VIDEO

Z posledných štyroch súťažných zápasov jedno víťazstvo a z posledných ôsmich iba dva. Obyčajný fanúšik futbalu by si zrejme nepomyslel, že za týmito „slabými“ číslami sa skrýva najúspešnejší tím histórie Ligy majstrov Real Madrid.
Hráči z metropoly Španielska predĺžili sériu nevýrazných výsledkov aj v stredu v domácom prostredí. V ligovej fáze Ligy majstrov prehrali s Manchestrom City 1:2 a začína sa špekulovať o odchode trénera Xabiho Alonsa.
Guardiola sa zastal Xabiho Alonsa. Situácia v Reale Madrid sa môže rýchlo zmeniť k lepšiemu
Stoja za trénerom
„Naša séria zápasov nie je dobrá, ale stojíme za svojím trénerom. Prehrali sme s kvalitným súperom, ktorý má iba najvyššie ciele. Ak by sme mali pred týmto zápasom lepšie výsledky, túto prehru by nám nikto výrazne nepripomínal. Ak by sme nechceli hrať za seba a nášho trénera, prehrali by sme 0:6. Za celé mužstvo vyhlasujem, že všetci bojovali do poslednej sekundy a na ihrisku nechali všetko. Niektorí hráči boli fyzicky na limite,“ uviedol brankár Thibaut Courtois, cituje ho web TV Nova Sport.
„Nie je pravda, čo sa o nás píše, že sme mŕtve mužstvo, stále žijeme,“ dodal skúsený gólman.
Real viedol po necelej polhodinke gólom Rodryga 1:0, ale ešte do konca prvého polčasu hostia z Manchestru otočili zásahmi mladíka Nica O´Reillyho a Erlinga Haalanda z pokutového kopu na 2:1.
Päťdesiatpäť gólov v LM
Nariadenej penalte predchádzal faul Antonia Rüdigera práve na nórskeho ostrostrelca, ktorý potvrdil videoasistent rozhodcu. Haaland strelil už 55. gól v Lige majstrov a v historickom poradí strelcov mu patrí deviata priečka. Stačilo mu na to 54 zápasov… Jeden gól ho delí od Holanďana Ruuda van Nistelrooya.
„Dosiahli sme dôležité víťazstvo z horúcej pôdy, odkiaľ sa body často neberú. Máme ešte dva zápasy a jednoznačne chceme byť v top osmičke po ligovej fáze súťaže,“ vravel Haaland, cituje ho web ManCity.
Mbappé chýbal
Po zmene strán už góly nepadli. V tíme domácich bol iba na lavičke francúzsky „snajper“ Kylian Mbappé a jeho góly Realu chýbali. Futbalisti z Madridu sú po šiestich kolách ligovej fázy LM na 7. mieste 36-člennej tabuľky s 12 bodmi, hráčom ManCity patrí štvrtá priečka s 13 bodmi.
„Prvý gól beriem na seba, bola to moja chyba. Mal som loptu vyraziť. Čo sa týka Mbappého, taký hráč by chýbal asi každému. Už v utorok to s ním nevyzeralo dobre a v stredu oznámil, že nemôže hrať. Chcel nás veľmi podporiť v zápase, preto zostal aspoň na lavičke, hoci medzi náhradníkmi oficiálne nebol. V jeho prípade je to jednoduché uvažovanie: radšej vynechať jeden zápas ako desať…,“ dodal Courtois.