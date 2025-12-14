Zápas Villarrealu na pôde Levante v La Lige odložili pre výstrahu pred nepriaznivým počasím

Zápas najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Ligy 2025/2026 medzi Levante a Villarrealom, ktorý sa mal hrať v nedeľu, bol odložený Španielskou futbalovou federáciou (RFEF) z dôvodu vážnej výstrahy pred nepriaznivým počasím v regióne na východnom pobreží Španielska.
„Vzhľadom na bezpečnostné odporúčania týkajúce sa predpovedaných prívalových dažďov v oblasti Valencie a na základe červenej výstrahy španielskej meteorologickej agentúry sa riadiaci orgán súťaží RFEF rozhodol zápas odložiť,“ uviedla federácia vo vyhlásení.
Španielky obhájili titul v Lige národov, vo finále zdolali Nemky. Skórovali len hráčky FC Barcelona
Minulý rok bolo niekoľko ligových a pohárových zápasov odložených po smrteľných záplavách v tejto oblasti, ktoré si vyžiadali viac ako 200 obetí.
Villarreal, ktorý je na treťom mieste, zatiaľ zaostáva za vedúcim Barcelonou o osem bodov, pričom odohral o dva zápasy menej ako šampión.
Real Madrid, druhý v tabuľke, nastúpi neskôr v nedeľu na ihrisku Deportiva Alavés s cieľom znížiť sedembodový náskok Barcelony na čele ligy.