Rodinný film Deti Nagana priblíži atmosféru 90. rokov. Tvorcovia predstavujú oficiálny slovenský trailer a plagát

Rodinný film Deti Nagana pripomenie divákom atmosféru 90. rokov, konkrétne roku 1998, keď českí hokejisti oslavovali nečakané víťazstvo na olympiáde v Nagane. Rekvizity, hudba a kostýmy prenesú divákov späť v čase, pričom najväčší ohlas už počas nakrúcania vzbudili fúzy Hynka Čermáka. „Prvé, čo som urobil, keď padla posledná klapka, bolo, že som sa oholil. Potom som sa už len modlil, aby som nemusel robiť žiadne dotáčky,“ spomína s úsmevom obľúbený český herec.

Jedenásťročný Dominik je nadšený, keď český tím na „turnaji storočia“ v japonskom Nagane porazí Kanadu a postúpi do zápasu o zlaté medaily. Podobne ako českí hokejisti je aj on je tak trochu outsider, ale spolu s partiou kamarátov chce svoj hokejový zápas s tenisovou loptičkou na betóne vyhrať. A hlavne získať srdce, úsmev aj pusu od Katky z triedy. Chalani síce hokejku držia skôr ako metlu, ale podujmú sa na veľkú výzvu – poraziť starších súperov z vedľajšej dediny. Po počiatočnom debakli sa na ich trénerskú stoličku posadí bývalý extraligový hokejista v podaní Hynka Čermáka. Ten vezme zvláštnu, nesúrodú skupinu detí do parády a začne ich pripravovať na veľkolepú odvetu.

Foto: Bontonfilm

„Okrem hokeja a plnenia snov je film Deti z Nagana aj o priateľstve, láske a rodičovstve. Chlapci riešia problémy v škole i doma a Dominikovi ide pri hokeji hlavne o to, aby sa zapáčil dievčaťu od susedov,“ hovorí Dan Pánek, scenárista a režisér filmu. Predstaviteľa hlavnej detskej úlohy, Toma Brentona, režisér objavil na športovom hereckom tábore. „Tom hráva hokej a najťažšie bolo pre neho zahrať, že mu to zase až tak dobre nejde,“ smeje sa Dan Pánek.

V hlavnej dospelej role sa predstaví Hynek Čermák. „Hrám bývalého hokejistu, ktorý má pocit, že mu čas a sny pretekajú pomedzi prsty. Potom však v tej partii kamarátov s hokejkami na ulici uvidí sám seba, keď bol ešte dieťaťom. Vidí aj to, že sú ako hokejisti naozaj zúfalí, a rozhodne sa im pomôcť,“ prezradil o svojej postave trénera.

Foto: Bontonfilm

V ďalších úlohách si zahrali napríklad Klára Issová, Otakar Brousek, Taťjana Medvecká či Simona Babčáková. Vo filme sa „mihne“ aj hokejová ikona Dominik Hašek. „Páči sa mi, že je to rodinný film, film o deťoch, ktoré sa rozhodnú za niečím ísť, ktoré sa rozhodnú splniť si svoj sen, zaujal ma už svojím námetom. Okrem toho som aj hrdý na to, že vzniká film o inšpirácii, ktorú sme vtedy chlapcom priniesli. Ja sám som mal takúto inšpiráciu v našej hokejovej generácii zo 70. rokov,“ uviedol o filme Deti Nagana legendárny hokejový brankár. „Moja úloha je síce malá, ale myslím si, že je svojím spôsobom veľmi dôležitá,“ dodáva Hašek, podľa ktorého môže film pomôcť ľuďom opäť objaviť krásu hokeja a inšpirovať deti, aby rozvíjali svoj športový talent.

Foto: Bontonfilm

Film Deti Nagana sa začal natáčať symbolicky 22. februára 2022, teda na výročie legendárneho víťazstva českých hokejistov v Nagane a presne o rok na to, teda v deň 25. výročia „zlatého“ zápasu v Nagane, mal premiéru u našich západných susedov. Symbolická je aj jeho minutáž – film trvá 98 minút, čo je odkaz na rok, v ktorom sa konali olympijské hry v Nagane. Do slovenských kín príde táto retro rodinná komédia už 11. mája 2023.

Foto: Bontonfilm

Generálnym partnerom filmu je skupina Progresus Lukáša Zrůsta a Lukáša Forala. Hlavnými partnermi Detí Nagana sú diskontný reťazec Penny, Komerční banka a.s. a Česká mincovňa, ktorá už v rokoch 2018 až 2020 vydala sériu mincí s víťaznými hokejistami z olympijských hier v Nagane. Ďalším partnerom je Nadácia Ivana Hlinku. Tento fond podporuje bývalých hokejistov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Informačný servis