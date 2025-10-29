Slovenská reprezentácia mužov má nového trénera, premiérovo je zo zahraničia

Slovenskú reprezentáciu mužov v malom futbale povedie premiérovo v histórii tréner zo zahraničia. Slovenský zväz malého futbalu (SZMF) sa na spolupráci dohodol s rumunským odborníkom. Marius Mitu podpísal zmluvu na jeden rok s opciou.
Mitu počas svojej trénerskej kariéry v malom futbale priviedol azerbajdžanský klub Birbaša Baku k triumfu v Lige majstrov a rumunský výber k striebru na majstrovstvách Európy, už v úvode aktuálneho týždňa naživo sledoval súboje vyraďovacej časti Superligy v Banskej Bystrici.
Prvé zo série sústredení slovenskej reprezentácie pred budúcoročnými majstrovstvami Európy v domácom prostredí je naplánované na december do Púchova. Už istý čas je známe, že ME 2026 sa od 27. mája do 4. júna uskutočnia v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
„Prvoradým cieľom Slovenského zväzu malého futbalu v súvislosti s ME je zvládnutie organizátorskej výzvy, aby vyznenie podujatia bolo výsostne pozitívne. Netajíme však ani túžbu umocniť to úspechom slovenskej reprezentácie v domácom prostredí,“ povedal prezident SZMF Peter Králik.
„Marius Mitu, jeden z celosvetovo najuznávanejších a najúspešnejších trénerov malého futbalu, je zosobnenou zárukou, že v zmysle kvality realizačného tímu sme urobili maximum pre naplnenie našich výsledkových ambícií,“ dodal Králik, zároveň šéf Európskej federácie malého futbalu (EMF).
Rumunský kouč sa teším na výzvu viesť slovenskú reprezentáciu. „Viem o tom, že malý futbal je na Slovensku veľmi populárny a spravím všetko pre to, aby sme na ME 2026 boli úspešní a nášmu športu spravili skvelú reklamu. Prvé dojmy z môjho pobytu na Slovensku sú veľmi príjemné a teším sa na pôsobenie na trénerskej lavičke slovenskej reprezentácie,“ povedal na nový kormidelník reprezentácie SR Mitu.
„To, že veľmi dobre poznám prostredie malého futbalu v aktuálne dvoch najúspešnejších krajinách v malom futbale vnímam ako obrovskú výhodu. Budem sa snažiť tieto vedomosti, ktoré som nadobudol pri týchto tímoch, preniesť aj do pôsobenia pri slovenskom tíme. Chcel by som sa prezentovať ofenzívnou hrou a mojou ambíciou je priniesť do tímu čo najlepšiu zohratosť a taktickú vyspelosť,“ uviedol Mitu k svojim predchádzajúcim pôsobiskám a štýle hry, ktorým sa chce prezentovať.
Štyridsaťdeväťročný rodák z Bukurešti počas vlastnej kariéry vo veľkom futbale ako ofenzívny stredopoliar pôsobil vo viacerých zahraničných kluboch (Anderlecht Brusel, Metalurg Doneck či Škoda Xanthi, pozn.). Počas pôsobenia v belgickom klube Lierse sa tento odchovanec FCSB dostal do výberu Top 3 hráčov sezóny 2004/2005 (víťazom bol aktuálny tréner Bayernu Mníchov a bývalý kapitán Manchestru City Vincent Kompany).
Marius Mitu súbežne naďalej bude trénerom najúspešnejšieho azerbajdžanského klubu Birbaša Baku, s ktorým získal tri domáce tituly a najmä celkové víťazstvo v Lige majstrov 2024. Na klubovej úrovni priviedol k domácej majstrovskej trofeji aj ACS Remiza Bukurešť v roku 2022.
Štyri roky predtým získal s rumunskou reprezentáciou striebro na ME na Ukrajine. „Súčasťou rokovaní bolo aj hľadanie spôsobov, ako skĺbiť obe jeho úlohy. Podarilo sa nám nájsť obojstranne vyhovujúce riešenia. Navyše, Marius Mitu vďaka svojim minulým a terajším angažmánom má podrobný prehľad o malom futbale v Rumunsku aj Azerbajdžane – dvoch najvyššie postavených krajinách v rebríčku EMF. Myslím si, že je v tom obsiahnutá významná konkurenčná výhoda,“ upozornil Peter Králik.
Slovenskú reprezentáciu v malom futbale pred Mitum trénersky viedol Peter Barnišin, a to od januára 2024 do augusta 2025.