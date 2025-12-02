Roberto Carlos spomína na éru „Galácticos“. Len jedna hviezda vraj nemyslela na seba, ale na tím

Bývalý brazílsky futbalový obranca Roberto Carlos s láskou spomína na niekdajšie pôsobenie v Reale Madrid. V španielskej metropole zažil úspešné časy i obdobia, keď sa tímu až tak nedarilo. V súčasnosti je zamestnancom klubu a reprezentuje jeho značku po celom svete ako ambasádor.
„Pracujem teraz viac ako v časoch, keď som hral futbal,“ uviedol 52-ročný Roberto Carlos podľa webu denníka AS. Okrem šírenia povedomia o Reale Madrid má v náplni práce aj iné aktivity. „Učíme tiež hráčov z mládežníckej akadémie a nových hráčov prvého tímu, o čom je Real Madrid.“
Roberto Carlos zažil aj slávnu éru Galácticos, počas ktorej sedel v šatni s hviezdami ako Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo či David Beckham. A ako spomína na týchto spoluhráčov? „Beckham bol najúžasnejší zo všetkých. Zidane bol špičkový, geniálny, ale David bol najlepší na tréningoch aj v zápasoch, nikdy nesklamal, mal čisté srdce. Bol najkonzistentnejší zo všetkých. Vždy myslel na tím, ostatní mysleli na seba.“
Tvrdí, že najlepším hráčom jeho éry bol Ronaldo. „Vyrastali sme spolu. Je pre mňa ťažké o ňom hovoriť. Videl som jeho radosti aj žiale so zraneniami. Aj keď mal trochu nadváhu, bol najlepší. Ronaldo mal vždy potrebu oslavovať. Jeho párty som mal radšej ako Ronaldinhove.“
Pekné spomienky má tiež na Figa so Zidanom, ale existuje tiež moment, ktorý by najradšej vymazal z pamäti. Postarali sa oň fanúšikovia FC Barcelona, keď sa Figo prvýkrát vrátil do Katalánska ako hráč Realu.
„Nerád spomínam na incident na Camp Nou. Bola to vojna, nie futbal. Bol to zápas, ktorý som chcel čo najskôr ukončiť. Zo všetkých zápasov, ktoré som odohral, je to jediný, ktorý by som si prial, aby som nehral. Fanúšikovia boli veľmi agresívni. Som však rád, že Figo hral za nás, lebo keď bol môj super, pred zápasom som kvôli nemu nemohol spať,“ zakončil Roberto Carlos.