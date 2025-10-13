Zidane potvrdil záujem viesť francúzsku reprezentáciu, no neprezradil detaily

Legenda túži viesť národný tím Francúzska, keď Didier Deschamps po MS 2026 skončí.
Zinedine Zidane
Zinedine Zidane sa už druhýkrát v priebehu trénerskej kariéry rozhodol pre odchod z Realu Madrid. Foto: Archívne, SITA/AP
Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Zinedine Zidane, ktorý sa po hráčskej kariére vybral na trénerskú dráhu, by chcel v budúcnosti viesť národný tím svojej vlasti. Aktuálne 53-ročný rodák z Marseille, ktorý ma alžírske korene, doteraz ako kouč pracoval len pre španielsky Real Madrid.

Zidane neuviedol, či má záujem nahradiť súčasného trénera Didiera Deschampsa, ktorý lavičku Les Bleus opustí po budúcoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.

„Som si istý, že sa vrátim k trénovaniu. Nehovorím, že to bude teraz, ale chcem jedného dňa trénovať národný tím,“ povedal Zidane na podujatí organizovanom talianskym športovým denníkom La Gazzetta dello Sport.

Zidane, ktorý potiahol spomenutý „biely balet“ k trom titulom v Lige majstrov zdôraznil význam vášne a odovzdávania skúseností hráčom. „Tréner má dôležitú úlohu v úspechu tímu. Podľa mňa je energia a túžba trénera 80 percent úspechu,“ dodal Francúz, ktorého druhé pôsobenie v Reale sa skončilo v roku 2021.

Zidane je považovaný za favorita na nástupcu Deschampsa, ktorý vedie francúzsky tím od roku 2012 a po MS 2026 plánuje skončiť.

