Tretí ročník festivalu Lovestream odpálili 50 Cent a Rita Ora, ktorá na pódiu aj podpisovala (video)

V piatok sa na letisku v bratislavských Vajnoroch začalo najväčšie podujatie tohto leta na Slovensku. V prvý deň už tretieho ročníka festivalu Lovestream dominovali spevácka hviezda Rita Ora a americký raper 50 Cent. Najväčší stage na Slovensku má nevídané rozmery a vybavenie do nedele hostí viac ako 20 interpretov.

Do areálu v piatok prišli tisícky návštevníkov, ktorých neodradilo ani horúce počasie. Program na hlavnom pódiu rozbehli Joker Out, Dennis Lloyd a speváčka Rosa Linn, ktorá sa preslávila najmä hitom Snap. Podvečerný program zakončila známa česká hip hopová dvojica Calin a Viktor Sheen.

Atmosféra pri vstupe počas prvého dňa Lovestream festivalu na Starom letisku Vajnory. Bratislava, 16. august 2024. Foto: SITA/Milan Illík.

Potom to už na hlavnom pódiu rozbalila Rita Ora – hitmi Black Widow, Hot Right Now, Anywhere, Ritual, Let You Love Me či You Only Love Me rozpálila tisícky fanúšikov pod pódiom a fanúšikov potešili aj podpismi svojich albumov.

Už úvod vystúpenia 50 Centa bol jedinečný a keď zazneli hity ako Candy Shop, Hate It Or Love It, Window Shopper, Ayo Technology, In Da Club, Many Men či Baby By Me, dav doslova šalel a vychutnával si viac ako hodinovú šou.

Aj elektronický stage v piatok ponúkol pre fanúšikov tejto hudby lahôdku v podobe Chase & Status, zahrali aj Used a Sota. Sobotňajším ťahákom určite Macklemore, ktorý minulý rok predviedol svoju šou aj na festivale Colours of Ostrava, vystúpia aj Dimitri Vegas & Like Mike či Welshly Arms. Vstupenky sú stále dostupné na webe festivalu.