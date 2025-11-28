Rím otvoril deťom z detských centier oči. Cez históriu, vieru aj futbal objavili nové sny

Päťdňový výlet do večného mesta ukázal skupine detí, že aj náročný začiatok môže viesť k novým šanciam. Spoznávali kultúru, vieru a možno prvýkrát aj samých seba.
Kultúrne objavy a chute, na ktoré sa nezabúda
Španielske schody, Piazza Navona, Pantheon, Anjelský hrad. To všetko sa deťom z viacerých slovenských detských centier stalo dočasným domovom počas päťdňového pobytu v Ríme. Pod vedením dobrovoľníkov a ľudí s veľkým srdcom zažili to, čo sa pre mnohé z nich donedávna zdalo ako nedosiahnuteľný sen. Nešlo len o pamiatky – išlo o atmosféru, o momenty, ktoré majú silu meniť pohľad na svet.
Zážitky umocnila aj gastronómia: keď deti ochutnali pravú rímsku carbonaru, nešlo len o jedlo – išlo o spomienku, ktorá sa, ako samy povedali, „zápisala do pamäti“. Večere na rušných námestiach, vôňa pizze, talianske slnko na kamenných dlažbách – všetko to tvorilo zážitok, ktorý sa nevymaže ani po rokoch.
Vierou k nádeji: návšteva Svätých brán aj Kolosea
Výlet bol zároveň prepojený so Svätým rokom. Deti mali výnimočnú možnosť prejsť všetkými štyrmi Svätými bránami – v bazilikách svätého Petra, svätého Jána v Lateráne, Santa Maria Maggiore a svätého Pavla za hradbami. Ich kroky viedli miestami, ktoré bežní turisti často nevidia. Vstúpili aj do priestorov Vatikánu, ktoré sú inak uzavreté – a práve tieto momenty im umožnili precítiť duchovno v celej jeho sile.
Koloseum, rímske fórum či Bazilika svätého Petra zrazu neboli len obrázkami z učebníc. Boli skutočné. A silné.
Futbalový sen, ktorý sa stal skutočnosťou
Pre mnohé z detí bol však vrcholom výletu štadión slávneho klubu AS Rím. Atmosféru, ktorú predtým poznali len z televíznych obrazoviek, zažili na vlastnej koži – tribúny, trávnik, klubová história. Ich oči žiarili. Pre niektorých z nich to bol prvý kontakt s veľkým športovým svetom – a možno aj prvý sen, ktorý sa zdal dosiahnuteľný.
„Bol to neskutočný zážitok. Na atmosféru a gastronomiu Ríma budeme dlho spomínať. Čerešničkou na torte bola pre deti určite aj návšteva štadióna AS Rím. Ďakujeme!“ odkázali zástupcovia jedného z detských centier.
Malé činy k veľkým úspechom
Za celým projektom stojí skupina ľudí, ktorí veria, že jeden zážitok môže spustiť zmenu. „Taliansko mi otvorilo oči a taliančina mi umožnila živiť sa tým, čo milujem. Ak tento výlet v niektorom z detí zapálil iskru nádeje, ak im priniesol aspoň chvíľu pokoja a ukázal, že život môže prepísať aj tie najťažšie začiatky, potom to malo zmysel,“ povedal zakladateľ iniciatívy.
Deti si z Ríma neodniesli len fotografie. Odniesli si niečo oveľa cennejšie – nádej, že svet za múrmi detského centra môže byť väčší, farebnejší a možno aj prístupnejší, než sa zdá.