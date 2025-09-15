Nemecký zbrojársky gigant Rheinmetall kupuje vojenskú lodenicu Naval Vessels Lürssen

Týmto krokom zbrojovka výrazne rozšíri svoje pôsobenie v oblasti námornej obrany.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Samohybná húfnica PzH 2000 od nemeckého zbrojárskeho výrobcu Rheinmetall. Foto: SITA/AP
Nemecko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Nemecko

Nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall uzavrela dohodu o kúpe spoločnosti Naval Vessels Lürssen (NVL), vojenskej divízie lodeníc Lürssen Group so sídlom v meste Brémy. Informovali o tom predstaviteľa spoločností.

Týmto krokom Rheinmetall výrazne rozšíri svoje pôsobenie v oblasti námornej obrany. Firma je už teraz významným dodávateľom vojenskej techniky – od obrnených vozidiel po muníciu – vrátane dodávok pre Ukrajinu, ktorá sa bráni ruskej invázii.

Akcie zbrojovky po oznámení dohody na frankfurtskej burze vzrástli o 2,4 percenta. Rheinmetall plánuje kúpu dokončiť začiatkom roku 2026, po schválení regulačnými orgánmi. Ani jedna spoločnosť cenu obchodu nezverejnila.

NVL prevádzkuje štyri lodenice na severe Nemecka a má pobočky aj v zahraničí. Firma s takmer 150-ročnou históriou zamestnáva približne 2 100 ľudí a doteraz postavila približne tisíc lodí pre námorníctva a pobrežné stráže po celom svete. Skupina Luerssen sa po predaji zameria už len na výrobu veľkých jácht.

Rheinmetall minulý mesiac otvoril najväčšiu továreň na výrobu munície v Európe. Závod na severe Nemecka by mal do roku 2027 vyrábať až 350-tisíc delostreleckých granátov ročne.

Okruhy tém: nemecké zbrane Rheinmetall výroba zbraní
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk