Nemecký zbrojársky gigant Rheinmetall kupuje vojenskú lodenicu Naval Vessels Lürssen

Nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall uzavrela dohodu o kúpe spoločnosti Naval Vessels Lürssen (NVL), vojenskej divízie lodeníc Lürssen Group so sídlom v meste Brémy. Informovali o tom predstaviteľa spoločností.
Týmto krokom Rheinmetall výrazne rozšíri svoje pôsobenie v oblasti námornej obrany. Firma je už teraz významným dodávateľom vojenskej techniky – od obrnených vozidiel po muníciu – vrátane dodávok pre Ukrajinu, ktorá sa bráni ruskej invázii.
Akcie zbrojovky po oznámení dohody na frankfurtskej burze vzrástli o 2,4 percenta. Rheinmetall plánuje kúpu dokončiť začiatkom roku 2026, po schválení regulačnými orgánmi. Ani jedna spoločnosť cenu obchodu nezverejnila.
NVL prevádzkuje štyri lodenice na severe Nemecka a má pobočky aj v zahraničí. Firma s takmer 150-ročnou históriou zamestnáva približne 2 100 ľudí a doteraz postavila približne tisíc lodí pre námorníctva a pobrežné stráže po celom svete. Skupina Luerssen sa po predaji zameria už len na výrobu veľkých jácht.
Rheinmetall minulý mesiac otvoril najväčšiu továreň na výrobu munície v Európe. Závod na severe Nemecka by mal do roku 2027 vyrábať až 350-tisíc delostreleckých granátov ročne.