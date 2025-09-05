Režisér Zdeněk Troška sa obával rakoviny, nepotvrdila sa, ale je to vážne

Legendárny český režisér Zdeněk Troška trpí vážnymi zdravotnými ťažkosťami, pre ktoré musel ísť do nemocnice. Po operácii sa zveril, že o rakovinu našťastie nejde. Doplnil však, že je strašne unavený. Informuje o tom web TN.cz. „Nie je to rakovina, ľudia,“ ubezpečil sedemdesiatdvaročný Troška vystrašených priaznivcov podľa portálu Blesk.
Pred pár dňami prekvapil svojim vyjadrením, že nemá dobrú dobrú správu. Dodal, že lekári mu z chrbta vyoperovali nejaké ochorenie a bude sa liečiť antibiotikami. Priznal však, že zápal mu vyčerpáva organizmus. „Je to predovšetkým šialená únava. Zaspávam v sede! Dostávam lieky, snáď pomôžu,“ uviedol režisér.
Svojim fanúšikom sa ospravedlnil, že musí zrušiť plánovanú akciu v pražskej O2 aréne, kde si s fanúšikmi chcel pripomenúť svoje legendárne filmy. „Prosím vás pekne, ja som strašne slabý. Stratil som silu a nie som schopný urobiť vôbec nič,“ ospravedlnil sa.
Troška je režisérom celej série známych filmov, medzi ktoré patria napríklad Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek, Slunce, seno, erotika, Kameňák či Babovřesky.