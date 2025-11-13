Poznáme tému tohtoročného Tatranského ľadového dómu, bude niesť podobu Baziliky sv. Jána v Lateráne – FOTO

Tatranský ľadový dóm na Hrebienku vo Vysokých Tatrách nesie v tomto roku podobu Baziliky sv. Jána v Lateráne, známej aj ako Lateránska bazilika. Baroková sakrálna stavba je považovaná za hlavu všetkých kostolov mesta a sveta a tiež za hierarchicky najvyššie postavený chrám katolíkov.
V tomto roku vzdali dielom z ľadu poctu dvom pápežom, pápežovi Františkovi, ktorý v roku 2025 zomrel, a Levovi XIV., ktorý ho nahradil. Výnimočnú tému stavby a jej symboliku predstavili organizátori médiám už vo štvrtok, pre verejnosť bude otvorená od piatku 14. novembra. Tradične hlavnú atrakciu zimnej sezóny v Tatrách si budú môcť návštevníci Hrebienka pozrieť bezplatne do 19. apríla.
Téma sa bude niesť v duchu Ríma
Bazilika sv. Jána v Lateráne je jednou zo štyroch patriarchálnych bazilík a jedným zo siedmich pútnických kostolov v Ríme. Základy hlavnej rímskej baziliky boli položené ešte v 4. storočí, bola niekoľkokrát zničená a prestavaná, jej súčasná podoba pochádza zo 17. storočia.
Ešte začiatkom apríla tohto roka sa v nej stretli aj tisíce Slovákov v rámci úvodnej svätej omše počas Slovenskej národnej púte pri príležitosti Jubilejného roka. Jej ľadovú podobu na Hrebienku vytvorili rezbári a sochári z 225 ton ľadu.
„Našim zámerom bolo nájsť takú architektúru, ktorá by spojila príbehy dvoch pápežov. Bazilika sv. Jána v Lateráne nám z tohto pohľadu prišla ako ideálna stavba. Okrem monumentálnosti zaujme aj množstvom detailov, ktoré naši rezbári spracovali do dychberúcej podoby a veríme, že sa budú návštevníkom páčiť,“ prezradil manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.
Unikátom bude aj vyobrazenie portrétov pápežov
Okrem samotného priečelia baziliky môžu návštevníci obdivovať aj ľadové sochy apoštolov na fasáde baziliky, svätú bránu či pápežský stolec, na ktorom začína svoju Petrovu cestu novozvolený pápež.
Unikátom je aj vyobrazenie portrétov šiestich pápežov, Leva XIV., a jeho predchodcov: Františka, Benedikta XVI., Jána Pavla II., Jána Pavla I. a Pavla VI. Hádankou pre všetkých bude podľa Brodanského nájsť päť tatranských plesnivcov, ktoré rezbári dômyselne zakomponovali do architektúry celej stavby.
Na chráme sa pracovalo 25 dní
Hlavným staviteľom Tatranského ľadového dómu bol už tradične Adam Bakoš, pod ktorého vedením pracovalo 20 rezbárov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Nemecka.
„Každý umelec pracuje akoby za seba, ale tým, že ide o spoločné dielo, je veľmi dôležité, aby sme sa zladili a spolupracovali. Náš tím, ktorý sa venuje stavbe Tatranského ľadového dómu, je už od prvého ročníka veľmi konštantný,“ poznamenal mediátor stavby Rastislav Kromka.
V tomto roku pracovali rezbári na ľadovom chráme 25 dní osem hodín denne. Stavba dosahuje v najvyššom bode 10,7 metra, umiestnená je v kupole s priemerom 25 metrov.
Otvára sa zimná sezóna vo Vysokých Tatrách
Spolu s otvorením Tatranského ľadového dómu Tatranci už tradične symbolicky otvárajú aj zimnú sezónu vo Vysokých Tatrách.
„Ľadový dóm je jedným zo symbolov tatranskej zimy. Veríme, že spolu s lyžovačkou, turistikou, sánkovačkou a ďalšími atrakciami sa postarajú o nezabudnuteľné zážitky domácich aj zahraničných návštevníkov Tatier,“ uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké TatryLucia Blašková. Zároveň pripomenula, že ľadový dóm bude počas sezóny miestom 11 hudobných koncertov a vystúpení.
Podoby dómu v minulosti
Počas uplynulej zimy mal Tatranský ľadový dóm podobu Wawelskej katedrály a Kostola sv. Vojtecha v poľskom Krakove. Takýmto spôsobom si tam pripomenuli 30. výročie druhej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku, počas ktorej zavítal priamo do Vysokých Tatier.
Na Štrbskom Plese chcú spustiť lyžovačku 6. decembra, s novou lanovkou i zasnežovaním
V minulosti sa však rezbári inšpirovali aj takými známymi svetovými stavbami ako je londýnske Westminsterské opátstvo (Westminster Abbey), Chrám Kristovho vzkriesenia v Petrohrade, Katedrála sv. Jakuba v španielskom pútnickom mieste Santiago de Compostela, parížska Katedrálu Notre Dame či bazilika Sagrada Familia v španielskej Barcelone.