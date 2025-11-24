Oremus dlho nezostal bez práce. Sťahuje sa do Česka a povedie extraligový Zlín

Slovenský hokejový tréner Peter Oremus už má nový klub, po takmer dekáde sa vracia do Česka. Päťdesiatpäťročný odborník začínal sezónu 2025/2026 v Spišskej Novej Vsi, na jej lavičke však zotrval len krátko.
Teraz bude pracovať v extraligovom Zlíne, v ktorom súťažný ročník začínal hlavný kouč Ján Pardavý. Medzitým A-tím viedol Martin Janeček.
Niekdajší slovenský hokejový reprezentant prišiel o prácu trénera v českom Zlíne
„Veríme, že angažovanie takto skúseného a renomovaného trénera dodá tímu potrebný impulz a predvedené výkony aj výsledky budú mať už len vzostupnú tendenciu,“ praje si na oficiálnom klubovom webe športový manažér Jan Srdínko.
Oremusovi budú pomáhať klubová ikona Martin Hamrlík a niekdajší slovenský útočník Richard Kapuš. Spomenutý Kapuš na zlínskej lavičke pomáhal aj Pardavému. „Rišo náš tíme dobre pozná, odviedol u nás spústu kvalitnej práve a dvakrát nám v úlohe asistenta pomohol do prvoligového finále. Vďaka tomu môže novému trénerovi výrazne uľahčiť adaptáciu,“ vysvetlil Srdínko.
Na Spiši prepustili trénera Petra Oremusa, ku kormidlu sa vráti Vladimír Záborský
Peter Oremus v minulosti v Česku pracoval aj pre České Budějovice, Vítkovice a Karlove Vary, na Slovensku viedol okrem Spišskej Novej Vsi aj Slovan Bratislava, HKM Zvolen, Duklu Trenčín či Košice alebo Skalicu. Bol tiež asistentom v slovenskej reprezentácii.