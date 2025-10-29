Revolúcia v zálohovaní na Slovensku pokračuje. TOMRA po augustovom úspechu zálohomatu TOMRA R1 predstavuje ďalšie špičkové riešenie

Automat je schopný naraz spracovať viac, ako 100 nápojových obalov. Už o pár dní predstaví ďalšiu novinku!
V zrekonštruovanej predajni BILLA na Bajkalskej ulici v Bratislave presne pred dvoma mesiacmi slávnostne odštartoval svoju prevádzku prvý multifeedový zálohomat, ktorý naraz, bez potreby triedenia a vkladania po jednom kuse, dokáže spracovať až 100 nápojových obalov. Onedlho bude predstavený ďalší moderný, efektívny a technologicky vyspelý variant, TOMRA R2.
Zálohomat TOMRA R1 už teraz poskytuje maximálny zákaznícky komfort – celý prinesený objem obalov stačí vysypať do zálohomatu, ktorý ich obratom spracuje a následne sa vydá doklad. Spracovanie obalov prebieha expresne vďaka 360 ° systému rozpoznávania a zálohovanie sa tak stáva komfortným a bezpečným aj pre deti a starších ľudí, keďže neprídu do priameho kontaktu s obalmi.
Už za prvý mesiac prevádzky inovatívneho zálohomatu TOMRA R1 v bratislavskej BILLE zaznamenalo toto komfortné multifeedové riešenie úspech u zákazníkov: Podľa dostupných údajov denne vykúpi v priemere až 9 229 zálohovaných obalov. Zaujímavou informáciou je aj fakt, že z celkového objemu zozbieraných obalov bolo 62 % PET fliaš a zvyšných 38 % tvorili plechovky. Medzi rekordné výkupy patrí ten, keď sa v jeden deň podarilo zozbierať viac, ako 14 000 obalov od nápojov a pozoruhodný bol aj výkup, počas ktorého sa za necelých 9 minút podarilo spracovať 576 obalov.
Táto nová kapitola zálohovania na Slovensku nenechala dlho čakať na svoje pokračovanie. V seneckom sídle TOMRA Collection Slovakia sa budú môcť pozvaní hostia zoznámiť s novinkou a to moderným multifeedovým zálohomatom TOMRA R2. Zálohomat má mnohé pokročilé funkcie, ktoré ešte viac zvýšia komfort užívateľom, ale myslia aj na obchodníkov. Vďaka prepracovanej časti na zozbierané obaly komfortne poslúži aj menším prevádzkam a vďaka takmer bezkontaktnému systému prijímania použitých obalov vzbudí záujem a pritiahne zákazníkov, ktorí radi spoja efektívne vrátenie obalov s nakupovaním.
Funkčný systém – spokojní užívatelia
Úspech a potenciáli zavádzania nových zálohovacích systémov na Slovensku potvrdzuje aj Správca zálohového systému Marián Áč: „Dlhodobo sa držíme na úrovni viac ako 90 % návratnosti zálohovaných nápojových obalov. Každé riešenie, ktoré zvyšuje komfort pre spotrebiteľov a motivuje ich k zálohovaniu je preto ďalším krokom k zlepšovaniu zálohového systému. Možnosť vrátiť naraz väčší počet obalov je medzi ľuďmi dlhodobo žiadaná a teší nás, že na Slovensku žne svoje prvé úspechy zariadenie, ktoré túto potrebu napĺňa. Inovácie, ako je nový zálohomat TOMRA R1 a TOMRA R2 prispievajú k udržaniu vysokej návratnosti obalov.“
Nový míľnik v zbere zálohovaných obalov, model TOMRA R2 bude zaujímavou možnosťou na riešenie zberu obalov s dizajnom a funkčnosťou, ktorá ideálne naplní potreby maloobchodných prevádzok.
TOMRA R2 prináša kompaktný dizajn s minimálnou náročnosťou na priestor v predajni, čo vyhovie priestorovým možnostiam menších a stredných prevádzok. Funkcia multi-feed rovnako, ako pri zálohomate TOMRA R1, zrýchli a zjednoduší celý proces vďaka možnosti vložiť naraz väčšie množstvo obalov. Funkcionality zálohomatu budú rozšírené aj o možnosť digitálnych dokladov a rôznych spôsobov nakladania so získaným zálohom. Servis zálohomatu TOMRA R2 bude prebiehať výlučne zo zadnej strany, čo prispeje k plynulému chodu bez vyrušovania zákazníkov aj počas plnej prevádzky predajne.
S novým zálohomatom TOMRA R2 sa budú môcť novinári a pozvaní hostia zoznámiť už 29. 10. 2025 v TOMRA Collection Slovakia v Senci. Nový zálohomat má potenciál ešte viac zefektívniť a zatraktívniť proces už aj tak obľúbeného zálohovania.
