Republikový snem odsúhlasil zlúčenie Demokratov a Šance, novým členom predsedníctva je Karel Hirman – VIDEO

Formálne zlúčenie Demokratov a strany Šanca v sobotu schválilo vyše 200 delegátov strany Demokrati na republikovom sneme v Ružomberku. Do predsedníctva bol za nového člena zvolený bývalý minister hospodárstva Karel Hirman a pribudli aj členovia do etickej a revíznej komisie.

Delegáti tiež súhlasili s uznesením, v ktorom vylučujú spoluprácu so stranami Hlas, Smer, SNS a Republika a vyzvali opozičné parlamentné strany, aby povedali verejnosti jasné stanovisko, najmä ku spolupráci so stranou Hlas. Predseda Demokratov Jaroslav Naď informoval, že k sobotňajšiemu dňu strana vyzbierala 70-tisíc podpisov za petíciu Stačilo Fica.

Vízia strany stojí na jasných nohách spravodlivosti

Naď povedal, že vízia strany stojí na jasných nohách spravodlivosti, bezpečnosti, zodpovednosti a boja proti populizmu. „Demokrati nevznikli, aby sedeli vedľa Hlasu, Smeru, SNS či Republiky. Naše svety sú na iných brehoch a ten náš stojí na spravodlivosti, pravde a obhajobe tých, ktorí bojujú za správne demokratické hodnoty,“ uviedol.

Podľa neho bude rozhodujúce, kto bude vedieť po ďalších národných voľbách priniesť 76 poslancov, nie to, kto získa najviac percent. Preto za jedinú možnosť, ako poraziť vládu Roberta Fica, označil spoluprácu naprieč celým demokratickým spektrom.

Demokrati fungujú a rastú

„Od nového roka nás čaká zdražovanie a pokračovanie nenávisti vládnucej koalície len pre to, aby prekryli vlastné problémy a neschopnosť. Zhodli sme sa, že čím viac sa budú chcieť pomstiť slušným policajtom či sudcom, tým pevnejšie za nimi budeme stáť. Mnoho ľudí predpokladalo, že o takomto čase tu Demokrati nebudú, no my fungujeme, rastieme a prinášame témy, sme aktívni v regiónoch a vieme, kam kráčame,“ zhodnotil podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.

Ako doplnil generálny sekretár Peter Markovič, strana má k sobotňajšiemu dňu 827 členov vo všetkých okresoch. „Pracovné skupiny k jednotlivým oblastiam, ako sú kultúra, spravodlivosť, životné prostredie a ďalšie, sú už plne funkčné a vynikajúcu prácu odvádza aj Generácia D – mladí Demokrati. Strana aktívne spolupracuje aj so zahraničnými partnermi, najmä Európskou ľudovou stranou ale tiež napríklad s nemeckým CDU,“ povedal.