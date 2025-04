Reprezentovať je česť aj po otrase mozgu. Koch nikdy neváha nad pozvánkou do národného tímu

Slovenský káder pre hokejové majstrovstvá sveta sa v tejto sezóne zostavuje náročnejšie ako po minulé roky.

Dvadsaťštyri dní pred vrcholom sezóny vo Švédsku je isté, že Slováci budú bez skúsených útočníkov Petra Cehlárika, Mareka Hrivíka, Libora Hudáčka aj Marka Daňa, chýbať bude aj obranca Martin Marinčin.

Reprezentovať je česť

Pozitívne sa však javí príchod iného obrancu Patrika Kocha, ktorý sa napriek zdravotným problémom zapojil do prípravy slovenského tímu pred domácimi zápasmi proti Nemcom v Piešťanoch. Hrať sa bude v stredu a vo štvrtok 16.- 17. apríla.

„Reprezentovať je pre mňa česť a rád prídem za každých okolností. Cítim to tak, že chcem hrať čo najviac, ako sa dá. Bol to vždy môj sen a nie je nad čím rozmýšľať,“ uviedol Patrik Koch v rozhovore pre denník Šport.

Na lídra je pripravený

Na pripomenutie, že tento rok sa možno žiada viac posunúť do pozície lídra tímu pri neúčasti viacerých skúsených hráčov, dvadsaťosemročný rodák z Malaciek zareagoval:

„Som na to pripravený, aj keď neviem, či sa moja rola zmení. Verím v prvom rade, že budeme mať silný tím. Na svojej hre nechcem veľa meniť.“

Országh je skvelý

Trénera Vladimíra Országha zažil v pozícii asistenta Craiga Ramsayho na MS v roku 2019 na Slovensku.

„Tréner Országh je výborný kouč. Teším sa na spoluprácu s ním,“ podotkol Koch.

Hráč, ktorý vlani absolvoval debut v NHL v drese Arizony, sa uprostred tejto sezóny rozhodol pre návrat zo zámoria do Európy. A vybral si multimajstrovský český tím HC Oceláři Třinec. Keďže však v Třinci ukončili tento rok účinkovanie v play-off oveľa skôr ako po minulé roky, predĺži si sezónu v reprezentačnom tíme. Zatiaľ sa však nevie, kedy nastúpi za národný tím.

Proti Nemcom ešte nie

„Plán je taký, že proti Nemecku v Piešťanoch zrejme nebudem hrať, lebo som mal otras mozgu. Všetko však bude o pocitoch z prvých tréningov. Držal som sa v kondícii. Ešte som nemal na tréningu kontakt a podľa toho uvidím,“ prezradil Koch.

Ak by nehral proti Nemcom, mal by byť pripravený na dva duely proti majstrom sveta Čechom. Tí čakajú na Slovákov 20. a 21. apríla na predmestí Ostravy v Porube. Na vlaňajšom svetovom šampionáte v Česku bol Koch jedným z najlepších hráčov Slovenska.

Pomohol aj k postupu na ZOH 2026

V ôsmich zápasoch sa aj bodovo presadil, strelil gól a na tri prihral. Vlani na sklonku leta nechýbal ani v tíme Slovenska, ktorý si v Bratislave vybojoval účasť na ZOH 2026 v Taliansku.

„Nikdy neváham, ak sa ozvú z národného tímu. Vždy, keď príde pozvánka a som zdravý, je to bez rozmýšľania. Vážim si to. Nenapadlo by mi, že by som niečo odmietol,“ dodal skúsený obranca.