Reprezentačné zápasy bude sledovať už len z tribúny. Kucka: Už som s tým vyrovnaný - FOTO, VIDEO

Skúsený futbalový stredopoliar Juraj Kucka si už nepripíše žiadny štart v reprezentácii. Pre zdravotné problémy s kolenom sa rozhodol ukončiť túto kapitolu. V najcennejšom drese absolvoval 112 duelov a strelil v nich 14 gólov.

„Už je to dlhá doba, čo som to chcel ukončiť, bolo to už vlani v októbri. Bohužiaľ, vždy sa prihodilo, že som bol zranený a nemohol som byť na ihrisku. Nepodarilo sa to a bol som pripravený, že to bude v marci. Žiaľ, znovu koleno neposlúcha a môj návrat sa skomplikoval.

Myslel som si, že to bude trvať jeden či dva mesiace, zrejme sa to predĺži až na tri. Preto som sa rozhodol takto. Nechcel som to urobiť v ostrom a dôležitom zápase. Asi by sa to nehodilo. Nič nevychádzalo. V septembri po Eure ma prehovorili, aby som pokračoval. Bol to jediný zraz po ME,“ zhodnotil 38-ročný Kucka na pondelkovej tlačovej konferencii a poznamenal: „Rozmýšľal som nad tým skoro každý deň. Bolo to ťažké, ale teraz už som s tým vyrovnaný.“

Účastník všetkých štyroch vrcholných podujatí, na ktorých sa Slovensko predstavilo v novodobej ére (MS 2010, ME 2016, ME 2020 a ME 2024), zatiaľ netuší, či sa v tejto sezóne ešte objaví na súťažnom trávniku vo farbách Slovana Bratislava.

„Nikto nevie povedať, koľko to bude trvať. Prvý mesiac išiel nad očakávania, ale keď som začal behať, tak to začalo bolieť. Po kontrolnom vyšetrení mi povedali, že mám opuch na kosti, čiže únavovú zlomeninu. Na to je potrebný pokoj a nezaťažovať to príliš. Program som nemal jednoduchý, mohol som robiť iba pár cvikov, mal som aj barly. Mám ich opäť, pretože opäť sa koleno ozvalo. Bol som na dovolenke a tam sa mi polepšilo, ale výsledky aj pocit sa zase zhoršili. Ťažko povedať, koľko to bude a verím, že ešte nejaký zápas v sezóne odohrám,“ prezradil.

Poslednú reprezentačnú čiarku si pripísal v septembrovom stretnutí Ligy národov v Košiciach proti Azerbajdžanu a prispel k výhre tímu trénera Francesca Calzonu 2:0. „Kuco“ debutoval v reprezentácii v novembri 2008 v Žiline v prípravnom zápase proti Lichtenštajnsku (4:0), premiérový reprezentačný gól si pripísal v auguste 2011 v Klagenfurte pri výhre 2:1 nad Rakúskom.

V pamäti fanúšikov zostane navždy jeho oslavné salto po góle do siete brankára Ikera Casillasa v kvalifikácii o postup na ME 2016 v žilinskom stretnutí proti Španielsku, či mimoriadne dôležitý gól v rozhodujúcom zápase play-off o postup na ME 2020 v Belfaste do siete Severného Írska.

„Nikdy nezabudnem na prvý zápas, keď som nastúpil v Žiline, to bol pre mňa top zážitok. Celých 16 rokov, čo som sa držal v reprezentácii prinieslo veľa pekných, ale aj zlých momentov. Nikdy to nie je len pekné, sú tam aj ťažké chvíle. Vždy je na čo spomínať. Reprezentácia znamenala pre mňa veľmi veľa. Mala by to byť priorita a česť zviditeľniť krajinu. Snažil som sa o to. Vždy som sa na zrazy tešil, keďže som bol od 20 rokov preč zo Slovenska,“ priznal Kucka.

Aktuálne nerozmýšľa nad tým, čo bude ďalej. Sústredí sa len na to, aby sa dal zdravotne do poriadku.

„Už posledné dva roky idem od sezóny po sezónu. Vždy sa rozhodujem v závere a nemám stanovené, že budem hrať do štyridsiatky. Kým budem môcť, mať chuť a bude mi slúžiť zdravie, chcem hrať. Mám za sebou posledné dve či tri najťažšie sezóny v mojej kariére. Odohral som v nich totiž po 60 zápasov bez jediného zranenia. Po fyzickej stránke boli najnáročnejšie. Medzitým nebol prakticky žiadny oddych, boli tam reprezentačné povinnosti, šampionát, takže bolo toho dosť,“ povedal a nevylúčil ani to, že v profifutbale sa už neobjaví.

Oficiálnu rozlúčku s reprezentáciou absolvuje Kucka vo štvrtok v Bratislave pred duelom proti výberu Slovinska v baráži o postup do B-divízie Ligy národov.

„Bude to pekné aj emotívne. Som rád za to, akým spôsobom som prešiel kariérou. Užijem si ten zápas, aj keď to bude trochu inak a potom idem ďalej,“ dodal. Spomenutý súboj bude sledovať len z tribúny tak, ako aj stretnutie národného tímu v budúcnosti.