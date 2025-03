Nečakaný koniec. Pre množstvo zranení ukončil Kucka reprezentačnú kariéru - FOTO

Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka ukončil zo zdravotných dôvodov reprezentačnú kariéru, píše web futbasfz.sk.

Účastník všetkých štyroch vrcholných podujatí, na ktorých štartovalo Slovensko (MS 2010, ME 2016, ME 2020 a ME 2024), figuruje so 112 odohranými zápasmi v národnom tíme v historickom rebríčku hráčov s najvyšším počtom odohraných zápasov na treťom mieste, v poradí strelcov je so 14 gólmi na delenom šiestom mieste spolu s Karhanom a Mintálom.

Prišiel správny čas

Poslednú reprezentačnú čiarku si pripísal v septembrovom stretnutí Ligy národov proti Azerbajdžanu a prispel k výhre tímu trénera Calzonu 2:0.

Nasledovali zranenia, pre ktoré prišiel o zápasy Ligy majstrov v drese bratislavského Slovana a chýbal tiež na reprezentačnom októbrovom a novembrovom zraze.

Po 16 rokoch sa Juraj Kucka rozhodol ukončiť kariéru v národnom tíme. „Bolo mi cťou reprezentovať svoju krajinu také dlhé roky. Prišiel však čas, kedy som sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru,“ povedal Kucka pre spomínaný web.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Veľký srdciar

V reprezentácii debutoval v novembri 2008 v prípravnom zápase proti Lichtenštajnsku (4:0), premiérový reprezentačný gól si pripísal v auguste 2011 v Klagenfurte pri výhre 2:1 nad Rakúskom, pripomenul SFZ.

V pamäti fanúšikov zostane navždy jeho oslavné salto po góle do siete Casillasa v kvalifikácii o postup na ME 2016 v žilinskom stretnutí proti Španielsku, či mimoriadne dôležitý gól v rozhodujúcom zápase play-off o postup na ME 2020 v Belfaste do siete Severného Írska.

S dvojkrížom na hrudi sa rozlúči v play off o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku 20. marca na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Nebude však aktérom na ihrisku.