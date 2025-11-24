Reprezentácia Hongkongu prišla o trénera, Angličan Westwood odstúpil z funkcie

Po 15 mesiacoch na lavičke a kritike zo strany fanúšikov a ministra športu končí Ashley Westwood svoju trénerskú púť v Hongkongu.
Anglický futbalový tréner Ashley Westwood na lavičke reprezentácie Hongkongu v zápase proti Japonsku v júli 2025. Foto: FB, www.facebook.com
Ashley Westwood odstúpil z pozície trénera hongkonskej reprezentácie. Jeho zverenci prehrali 1:2 s výberom Singapuru v kvalifikácii o postup na Ázijský pohár 2027.

Westwood čelil kritike fanúšikov a ministerky športu Rosanny Lawovej, ktorá vyjadrila odlišný názor na taktiku tímu. Hongkonská futbalová asociácia (HKFA) potvrdila, že dosiahla dohodu o ukončení spolupráce s 49-ročným Angličanom.

Westwood vyjadril vďačnosť za 15 mesiacov, počas ktorých tím zaznamenal pokrok v rebríčku aj hernom štýle. „Sklamanie z nepostupu na Ázijský pohár musím znášať ja, nikto iný netrpí viac. Spomienky na plný štadión Kai Tak, sedem víťazstiev v rade a rekordnú návštevnosť si navždy uchovám,“ povedal Westwood.

HKFA zatiaľ neoznámila meno nástupcu. Westwood počas svojho pôsobenia vyhral 10 a prehral 6 zo 20 zápasov, uviedol denník South China Morning Post.

