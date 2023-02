Remišová označila Matovičovu 500-eurovú odmenu za účasť na voľbách ako hitparádu populizmu

Je to na poslancoch v parlamente, či chcú podporovať takúto hitparádu populizmu, alebo či chcú byť zodpovední. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) tak reagovala na návrh hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na vyplácanie 500 eur za účasť vo voľbách.

Dodala, že apelovali na poslancov, aby zastavili takéto návrhy, ktoré vedú Slovensko ku krachu a nič dobré mu neprinesú. S takýmito návrhmi podľa nej štátna pokladnica do volieb neprežije. Remišová uviedla, že ich strana za návrh nezahlasuje, avšak podotkla, že zodpovedné by bolo, ak by za takéto návrhy nehlasovali žiadni poslanci parlamentu.