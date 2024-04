Rekordné predaje AURES Holdings v prvom štvrťroku posilnila generatívna AI v kontaktnom centre

Sieť autocentier AAA AUTO už za prvý štvrťrok predala 26 000 vozidiel.

Spoločnosť AURES Holdings, prevádzkovateľ siete AAA AUTO a Mototechna, najväčší obchodník s ojazdenými a zánovnými vozidlami v strednej Európe, za prvé tri mesiace tohto roku predala 26 000 vozidiel, čo je 11 % nárast oproti rovnakému obdobiu roku 2023. Za rekordnými predajmi vidí spoločnosť okrem vysokého dopytu aj zúročenie svojich investícií do rozvoja moderných technológií, ktoré teraz výrazne zvyšujú efektivitu obchodovania s automobilmi, ako i komunikácie so zákazníkmi. Pre tento rok preto firma plánuje zvýšiť celkový predaj vozidiel takmer o desatinu, teda ďaleko za psychologickou hranicou 100-tisíc áut.

Najpredávanejšie vozidlá v sieti AAA AUTO a Mototechna za prvý štvrťrok 2024 Česká republika Poľsko Slovensko 1. Škoda Octavia Opel Astra Škoda Octavia 2. Škoda Fabia Ford Focus Škoda Fabia 3. VW Passat Škoda Octavia VW Passat 4. Škoda Superb VW Golf VW Golf 5. Hyundai i30 Kia Sportage Škoda Superb 6. VW Golf Škoda Fabia Kia Ceed 7. Ford Focus Opel Insignia Kia Sportage 8. Kia Ceed Renault Megane Hyundai i30 9. Škoda Rapid VW Passat Opel Astra 10. Kia Sportage Renault Clio Ford Focus

„S ďalším rokom na trhu sme dosiahli opäť predajné rekordy. Za posledných päť rokov, od roku 2020, sa náš predaj v prvom štvrťroku zdvihol o viac ako 6 600 vozidiel. Marec bol s 9 427 predanými vozidlami historicky naším vôbec najsilnejším mesiacom. Skvelé výsledky v prvom štvrťroku viedli k tomu, že sme už na začiatku marca predali za posledných 12 mesiacov, od marca 2023, celkom 100-tisíc áut. Pokiaľ ide o dôvody tohto úspechu, okrem vysokého dopytu za tým vidíme zúročenie našich investícií do využitia technologických inovácií, a to najmä nasadenie generatívnej AI v marketingu a v komunikácii so zákazníkmi, ako aj ďalšie posilnenie využitia digitálnych technológií využívajúcich unikátne dáta, integrované v rámci našich výkupných aj predajných procesoch,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama. Skupina v marci predávala už vyše 320 vozidiel denne.

Moderné technológie a generatívna AI

V obchodovaní s automobilmi AURES-u významne pomáha machine learning automatizovaný hlasový model CARol využívajúci generatívnu AI v Kontaktnom centre. Prostredníctvom AI CARol AURES už za posledný rok vykúpil takmer 6 000 áut a celkom vybavil 316 000 hovorov. Podiel voicebota na všetkých vykúpených vozidlách cez zákaznícke centrum tvoril viac ako 10 %. „Cez AI CARol sme predali celkom 3 000 vozidiel a na predaji vybavili 180-tisíc hovorov. Medziročne sme zaznamenali zásadné zvýšenie úspešnosti predajov od záujmu po kúpu – v ČR to bolo o 18 %, na Slovensku dokonca o 19 % a v Poľsku o 11 %,“ uviedol Petr Vaněček, co-CEO a člen predstavenstva skupiny AURES Holdings.

Expanzia – investície tento rok dosiahnu 4 milióny eur

Ponuka vozidiel v predajnej sieti AURES Holdings už dosiahla 15 000 áut. To skupina dosiahla rozšírením kapacít výkupu aj predaja v niekoľkých pobočkách, v ktorom bude naďalej pokračovať. Ide o zásadnú expanziu, ktorá AURES-u umožní ďalej rozšíriť podiel na trhu. „V Českej republike sme na konci marca otvorili nové čisto výkupné pobočky v pražskom Zličíne, vo Valašskom Meziříčí a v poľskej Gdyni. Dokončili sme spevnenie plôch v centrále v Dolných Chabroch. V súčasnosti ide o najväčšie autocentrum ojazdených vozidiel v strednej Európe s celkovou plochou 140-tisíc metrov štvorcových. Rozšírili sme predajnú plochu v Čestliciach a plánujeme aj zvýšenie kapacity v Liberci, a taktiež na Slovensku v Michalovciach a Poprade. V Poľsku významne o stovky vozidiel rozšírime kapacity pobočiek Krakov, Zabrze a Wroclaw. V Poľsku koncom roka otvoríme aj úplne novú fullservisovú pobočku. Na budúci rok pripravujeme aj relokáciu pobočky v Českých Budějoviciach,“ uviedol co-CEO AURES Petr Vaněček. Celkové tohtoročné investície do rekonštrukcií, rozširovania a výstavby nových pobočiek v rámci skupiny dosiahnu 4 milióny eur.

Foto: AURES Holdings

Segment B2B – medziročný nárast o 6 %

Oproti minuloročnému prvému kvartálu predaje vozidiel podnikateľom vzrástli o 6 %. Rastie obľuba finančných produktov – stále viac B2B zákazníkov využíva na nákup vozidla lízing.

„Z pohľadu predajov vozidiel firmám, SZČO a podnikateľom máme za sebou úspešný prvý kvartál. Som rád, že naše zameranie sa na podnikateľov, či už SZČO alebo firmy, sa odráža aj vo výsledkoch. Zaznamenali sme najlepší prvý kvartál v predajoch B2B od začiatku Covidu. Podnikateľom ponúkame produkty na mieru a špeciálnu obsluhu. V každej pobočke sa im venujeme a snažíme sa plniť ich priania od správneho výberu vozidla, individuálneho financovania alebo rýchlosti obsluhy. Podnikateľ nemá čas čakať, a to si u nás plne uvedomujeme. Preto sa im snažíme venovať okamžite, keď dorazia na dohodnutú schôdzku. Rovnako majú naši firemní zákazníci dedikovaný tím v Zákazníckom centre,“ zdôraznil co-CEO Petr Vaněček.

Pokiaľ ide o rebríček najobľúbenejších vozidiel medzi podnikateľmi, sú to vozidlá Combi a SUV, ktoré tvoria takmer 50 % (presne 47,7 %) predajov v tomto segmente. Darí sa ale aj úžitkovým vozidlám, dodávkam a viacmiestnym dodávkam, ich predaje ďalej rastú a v prvom kvartáli tvorili vyše 20 % predajov. „Z pohľadu jednotlivých značiek a modelov sú v obľube stále vozidlá Škoda, nasledované značkami VW a Ford. Konkrétnym modelom vládnu vozidlá Škoda Octavia, Superb, Kodiaq a Fabia. Až na šiestu pozíciu sa dostala prvá dodávka od Peugeotu, konkrétne model Boxer,“ dodal co-CEO Petr Vaněček.

Elektromobilita – rast podielu na trhu až na 15 %

Najpredávanejšie elektromobily v AURES Holdings v 1Q 2024 1. BMW i3 2. Tesla Model 3 3. Škoda Citigo-e 4. VW e-Golf 5. Nissan Leaf 6. Tesla Model Y 7. Mazda MX-30 8. Mercedes-Benz EQA 9. Volkswagen e-up! 10. Škoda Enyaq Coupé

Rok 2023 AURES hodnotí z pohľadu predajných výsledkov v oblasti elektromobility rovnako ako úspešný. „Prekonali sme náš cieľ dosiahnuť 10 % podiel na sekundárnom trhu takmer o 3 percentuálne body a dosiahli sme podiel 12,3 %,“ uviedol co-CEO Petr Vaněček. AURES celkovo v roku 2023 predal takmer 400 elektromobilov.

V roku 2023 boli už 3 % (6 640) všetkých nových predaných vozidiel čisto batériových, medziročne je to v absolútnom čísle nárast o 70 %. Rast počtu predaných ojazdených elektromobilov na českom sekundárnom trhu je ešte rýchlejší, medziročne je to v absolútnom čísle nárast o 73 % (z 1 363 na 2 364). Z pohľadu značiek sú bestsellerom v rámci ojazdených elektromobilov značky Tesla (22 %), BMW (17 %) a VW (14 %). V predajoch AURES-u vedú vozidlá BMW i3 (15 %), Tesla Model 3 (13,5 %), na treťom mieste sa umiestnila Škoda eCitigo (8,6 %). Najsilnejší v počte predaných ojazdených elektromobilov v rámci siete AAA AUTO a Mototechna sú Praha, Stredočeský kraj a Juhomoravský kraj. Najviac sa na trhu v segmente elektromobility v roku 2023 obchodovali ojazdené autá vo veku 1- 4 roky.

„V roku 2024 by sme sa v skupine AURES Holdings chceli dostať na zhruba 1000 predaných elektromobilov. V Českej republike plánujeme zdvihnúť trhový podiel v oblasti elektromobility až na 15 %, k čomu nám pomôže otvorenie nového Centra elektromobilov a zánovných vozidiel v Prahe – Čestliciach. Prvý štvrťrok roku 2024 hodnotíme z pohľadu predajných výsledkov v oblasti elektromobility ako veľmi úspešný. Za prvý štvrťrok 2024 sme v skupine predali 126 elektromobilov, čo je oproti 52 z 1Q/2023 viac ako dvojnásobný rast. Za prvý štvrťrok 2024 sme vykúpili 166 elektromobilov, čo je oproti 102 vykúpeným v 1Q/2023 zvýšenie o 63 %,“ dodal co-CEO Petr Vaněček.

