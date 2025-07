Regenda úprimne o zárobkoch v zámorí. Dostal ponuku aj z Ruska, no odmietol ju, lebo nechce byť za... - VIDEO

Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda hrajúci za tím v AHL San José Barracuda zažil azda najpamätnejšiu sezónu v zámorí.

Aspoň čo sa týka pozície v klube a výsledkov v sezóne. Hoci spolu s tímom skončili už v osemfinále play-off, prvé kolo prešli 2:0 na zápasy proti Ontariu Reign.

Rodák z Michaloviec sa predstavil v podcaste s názvom (P)opičí biznis a rozrozprával sa o viacerých témach ako napríklad zárobky v AHL, ceny potravín a benzínu v USA, jeho budúcnosti či o Slovákoch v KHL.

Obrovské výdaje

Priznal sa tam, že poberal plat 180-tisíc dolárov za rok. No nakoniec mu zostalo 90-tisíc dolárov v čistom. Ďalších 24-tisíc putovalo na zaplateniu nájmu.

„Každý si v Európe myslí, že pokiaľ hráme v Amerike, sme automaticky boháči. Ale tie výdaje, to je masaker,“ uviedol Regenda s tým, že všetko záleží od daného štátu USA – koľko percent daní musí jeho obyvateľ uhrádzať.

Jedlo je v Spojených štátoch amerických veľmi drahé, preto sa snaží stravovať v domácnosti. Na večeru v reštaurácii sa môže minúť aj 100 dolárov. Benzín je tiež drahý.

Šport a politika

Regenda ďalej prezradil, že ponuky na nasledujúcu sezónu dostal aj z Európy či Ruska. No on chce ostať v Amerike.

„V momentálnej situácii by som do Ruska nešiel. Nechcem byť za kok*ta, lebo ľudia automaticky povedia, že podporujem vojnu a že idem robiť za krvavé peniaze,“ povedal s tým, že jeho spoluhráč tam šiel a zarobí za ročník milión dolárov v čistom.

„Myslím si, že keby takúto ponuku dostal niekto zo Slovákov, tak 99,9 percent z nich sa zoberie, nechá rodinu doma a ide tam. Ale keď tam ideš ty ako športovec, tak automaticky podporuješ vojnu. Šport s politikou nesúvisí,“ priblížil ďalej.

Nevzdáva sa

Pustil sa tiež do „fejkových novinárov“. Kritizoval to, že Slováci hrajúci v KHL a ktorí reprezentovali náš štát na nedávnych MS v hokeji, boli v neľútosti len preto, že tam hrajú.

Nechce však, aby sa ľudia pozerali na jeho rodičov a ukazovali si na nich v prípade, ak by prestúpil do nejakého ruského tímu. Keď však skončí vojna na Ukrajine, o takomto angažmáne by uvažoval.

Regenda je sebavedomý a vie, že na NHL má. „Ak by som odtiaľ odišiel, mal by som pocit, že sa vzdávam,“ dodal na záver 25-ročný hokejista.

Slovenský útočník Pavol Regenda (v strede) sa teší zo streleného gólu do slovinskej bránky v zápas MS 2025 pri triumfe 3:1. Foto: Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP

Je dríč

V zámorí odohral tretiu sezónu. Počas pôsobenia v profilige odohral 19 zápasov v NHL v drese Anaheimu Ducks.

Zmluva so San José Sharks mu skončila, nevie sa, či bude pokračovať aspoň na jeho farme. Tam má úlohu „dríča“.

Výmena bola pre neho ťažká, no zrejme viedla k lepším výkonom, s ktorými bol aj sám spokojný. V 42 zápasoch vrátane play-off nazbieral 28 bodov za 12 gólov a 16 asistencií.