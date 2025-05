Už aj Regenda sa pripojil k slovenskému tímu. Stále rád prídem reprezentovať Slovensko, prezradil Michalovčan - VIDEO, FOTO

Do švédskeho Štokholmu po obrancovi Samuelovi Kňažkovi dorazil aj útočník Pavol Regenda a pripojil sa k slovenskej reprezentácii. Tú už v nedeľu o 12.20 h čaká zápas proti výberu Slovinska a je otázne, či sa na ľad dostane aj michalovský rodák.

Bronzový medailista zo ZOH v Pekingu 2022 má za sebou ďalšiu sezónou v zámorí, v ktorej v AHL odohral 72 zápasov základnej časti s bilanciou 13 gólov a 28 asistencií, v play-off pridal 6 štartov a tri presné zásahy. Ročník začínal v tíme San Diego Gulls, končil v družstve San Jose Barracuda.

„Rozprával som sa s trénermi a najmä Petrom Frühaufom, ktorý mi povedal, že mi držia miesto. Stále, keď môžem, rád prídem reprezentovať. Našťastie nemám žiadne zranenia, stále rád prídem reprezentovať Slovensko. Aj tak budem mať štyri mesiace voľno, tak si aspoň o mesiac dlhšie zahrám hokej,“ prezradil Regenda pre televíziu Joj.

Po prílete do Švédska úprimne poznamenal, že radšej by pokračoval v play-off AHL, ale keďže jeho klub už vypadol, expresne rýchlo sa presunul do Európy. Na MS 2025 však nebude mať po svojom boku Martina Pospíšila ani Miloša Kelemena, s touto dvojicou sa mu darilo vlani na svetovom šampionáte v Česku.

„Rád by som si s jedným aj druhým opäť zahral, ale nie sú tu. Sú tu iní chalani, je to tiež kvalita. Mladí chalani, ktorí budú hviezdami. Teším sa, bude to nová skúsenosť. Teším sa na každého chalana v tíme. Rád sa vraciam do reprezentácie. Je tu super partia,“ dodal. Pre Regendu to budú už štvrté seniorské MS v kariére.