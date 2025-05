Slovensko čaká v Štokholme okrem Kňažka aj na Regendu. Mimo súpisky zostala trojica korčuliarov - VIDEO, FOTO

Slovenská hokejová reprezentácia už v piatok večer vstúpi do 88. majstrovstiev sveta, ktoré sa konajú vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu. Zverenci trénera Vladimíra Országha si na úvod turnaja zmerajú sily so silným domácim výberom.

V dejisku šampionátu zatiaľ nie je obranca Samuel Kňažko, ktorý by mal pricestovať do Štokholmu v sobotu. Otázne je, či stihne sobotňajší tréning. V nedeľu proti výberu Slovinska by však už mal hrať.

Realizačný tím výberu SR potvrdil, že záujem pricestovať má aj útočník Pavol Regenda, michalovský rodák rovnako ako Kňažko hrával v tejto sezóne v AHL.

Ak všetko dopadne dobre a úspešne podstúpi zdravotné testy, tiež by mal do Švédska priletieť počas víkendu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Na slovenskú turnajovú súpisku pred duelom proti Švédom sa dostalo dovedna 22 mien – všetci traja brankári a aj 19 korčuliarov (siedmi obrancovia a dvanásti útočníci).

Mimo sú minimálne nateraz útočníci Martin Faško-Rudáš, Maxim Čajkovič a obranca Dávid Romaňák.

Ak Kňažko s Regendom pricestujú a budú pripravení hrať, dvaja z uvedeného tria si na turnaji ani nezahrajú.

Ako sa bude zapĺňať spomenutá súpiska, je len na okolnostiach a rozhodnutiach trénerského štábu.

Súboj Švédsko – Slovensko je v hale Globen (Avicii Arena) na programe v piatok 9. mája o 20.20 h SELČ, proti výberu Slovinska nastúpia Slováci v nedeľu 11. mája o 12.20 h SELČ.

High speed. High skill. High danger. Team Slovakia is ready to bring the heat back to #MensWorlds!🔥🫣#IIHF @hockeyslovakia pic.twitter.com/olwkOSdn0h — IIHF (@IIHFHockey) May 8, 2025

O deň neskôr príde na rad súboj proti Rakúsku (16.20 h SELČ).