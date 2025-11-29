Slafkovský zažiaril proti Vegas, strelil gól a pripísal si aj asistenciu. Z výhier sa tešili Nemec, Dvorský i Fehérváry - VIDEO

Zámorská NHL poskytla kolo s atraktívnymi časmi zápasov pre európskych fanúšikov. V hre boli až štyria slovenskí hokejisti, z výhry sa radovali všetci.
Najvýraznejšie svojmu tímu pomohol Juraj Slafkovský, keď prihral na úvodný gól Montrealu Canadiens a výhru na ľade Vegas Golden Knights spečatil zásahom do prázdnej bránky.
Habs vďaka tomuto triumfu natiahli víťaznú sériu na číslo 3, zatiaľ čo „rytieri“ prehrali štvrtý duel v rade. Oba kluby sú v rámci svojich konferencií na postupových priečkach do play-off.
Rodák z Košíc však bodoval len trikrát z ostatných desiatich stretnutí za Montreal. Dvojbodový zápis si naposledy pripísal ešte 26. októbra na ľade Vancouveru Canucks.
Z výhier sa okrem Slafkovského mohli tešiť aj Šimon Nemec a Dalibor Dvorský. Prvý menovaný zažil fantastický večer, keď jeho New Jersey Devils zdemolovalo Buffalo Sabres 5:0.
Hoci strelecká prevaha jasne patrila domácim hokejistom, hostia z NJ boli efektívnejší a zvíťazili už tretí raz v rade.
Útočník Dalibor Dvorský svojmu tímu bodovo nepomohol, no v druhej formácii sa začína pomaly udomácňovať. Zahral si vyše 13 minút.
Jeho St. Louis Blues zdolalo Ottawu Senators tesne 4:3 gólom z 50. minúty zásluhou obrancu Matthewa Kessela.
Posledný zo Slovákov bol v akcii Martin Fehérváry, ktorý v prvom obrannom páre pomohol svojmu tímu k dvom bodom po triumfe nad Torontom Maple Leafs 4:2.
Do 34. minúty viedli hostia z Kanady o dva zásahy, no potom strieľali do čierneho len hráči z hlavného mesta USA. Najväčšia hviezda Alexander Ovečkin sa síce nepresadil, no pripísal si jednu asistenciu.
Washingtonu patrí štvrtá priečka vo Východnej konferencii, Toronto je predposledné so stratou šiestich bodov na postupové pozície do play-off.