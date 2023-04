Reforma regiónov sa nemôže robiť za zatvorenými dverami, podľa strany Jablko od nej závisí budúcnosť a úspech krajiny

Strana Jablko očakáva širokú a odbornú diskusiu o reforme regiónov. Zdôrazňuje, že od tejto reformy závisí budúcnosť a úspech krajiny, preto sa nemôže tvoriť za zatvorenými dverami.

„Verejnosť sa z uniknutých dokumentov ministerstva vnútra dozvedela, že pod rúškom tajomna vzniká nové rozdelenie Slovenska. Nie je možné, aby ju písali centrálni plánovači s pravítkom, ktorí stoja nad mapou Slovenska a kreslia čiary hlava-nehlava,“ uviedla strana v tlačovej správe.

Pripomína, že organizácia OECD vypočítala, že štrukturálna reforma slovenských regiónov by viedla k rastu HDP celého Slovenska, a to až do výšky desiatich percent.

„Najlepší ekonómovia sveta nám hovoria, že reforma regiónov je najdôležitejšia reforma pre našu krajinu,“ zdôrazňuje Jablko.

Porovnanie s Dánskom

Skúsenosti spred dvadsiatich rokov podľa strany Lucie Ďuriš Nicholsonovej ukazujú, že takýto spôsob tvorenia reformy regiónov je nesprávny. Vidieť to pri porovnaní Slovenska s Dánskom, ktoré pripravovalo takúto reformu približne v rovnakom čase.

„Na Slovensku sme vtedy vytasili pravítka a celá krajina sa hádala o tom, ako majú regióny vyzerať a či má byť hlavné mesto Novohradsko-Gemerskej župy Lučenec alebo Rimavská Sobota. Nakoniec vznikol paškvil formovaný najprízemnejšími politickými pudmi, s ktorým nebol spokojný ani jeden z odborných autorov reformy,“ poukazuje strana.

V Dánsku najskôr zreformovali financovanie samospráv. Prakticky každej obci dali možnosť určovať sadzbu dane z príjmu fyzických osôb. Bohaté mestá mohli vyberať vyššie dane, chudobné vidiecke obce si mohli určiť nižšie dane a obyvateľom ponúknuť len vybrané služby. Samotnú mapu regiónov a obcí riešili Dáni až v ďalších krokoch.

Časť daní by mala zostať v regióne

Z Dánska sa stala jedna z najúspešnejších krajín sveta s nízkymi regionálnymi rozdielmi. Slovensko, naopak, patrí do skupiny krajín s najväčšími regionálnymi rozdielmi.

„Keď porovnáme 20 percent najbohatších regiónov na Slovensku s dvadsiatimi percentami najchudobnejšími, zistíme, že v tých bohatých regiónoch je štyrikrát väčšie HDP na hlavu alebo o 65 percent vyššia priemerná mzda. V chudobných regiónoch je viac ako trojnásobná nezamestnanosť, odliv mladých ľudí do zahraničia a množstvo ďalších problémov,“ zdôrazňuje Jablko.

Strana chce, aby časť daní zostávala v regióne. Nesúhlasí s tým, aby ich regióny posielali do centra, ktoré ich rozdeľujú podľa svojho uváženia.

Reforma bola dlhodobo zanedbávaná

Informáciu o novom návrhu územnosprávneho členenia Slovenska, na ktorom pracujú na ministerstve vnútra, v piatok ako prvý zverejnil server Napunk a Denník N.

Podľa medializovaných informácií by sa mal počet samosprávnych krajov znížiť zo súčasných ôsmich na 4+1: Bratislavský kraj, Západoslovenský (s hlavným mestom Nitra), Severoslovenský (hlavné mesto Žilina), Stredoslovenský (hlavné mesto Banská Bystrica) a Východoslovenský (hlavné mesto Košice). Počet okresov by mal klesnúť zo 79 na 46.

Rezort vnútra reagoval, že žiadne mapy ani zoznamy do médií neposkytol. Reforma verejnej správy je stále v internej fáze príprav a do konca aktuálneho volebného obdobia rezort neplánuje jej realizáciu ani posunutie do legislatívneho procesu.

„Reforma verejne správy je komplexnou a dôležitou témou, ktorá na Slovensku bola desiatky rokov zanedbávaná a ministerstvo vnútra si uvedomuje, že tento druh reformy nie je možný bez riadnej a odbornej debaty, preto jej príprava trvá dlhšie obdobie,“ uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.