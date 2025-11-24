Real Madrid stráca dych. Náskok pred Barcou sa po dvoch remízach scvrkol na jediný bod

Stačili dve kolá najvyššej španielskej futbalovej súťaže a z päťbodový náskok Realu Madrid vybudovaný vďaka perfektnému štartu do sezóny 2025/2026 vrátane triumfu v El Clásicu (2:1) sa stenšil na bod.
„Biely balet“ pred novembrovou reprezentačnou prestávkou remizoval v madridskom derby na pôde Raya Vallecana (0:0) a v nedeľu večer si trávnika Elche odniesol iba remízu 2:2.
Keď nemôžeš vyhrať, aspoň neprehraj
Niekdajší kouč Realu Carlo Ancelotti sa v minulosti preslávil výrokom „keď nemôžeš vyhrať, aspoň neprehraj“. Hostia v Elche dvakrát prehrávali, ale zásahmi Deana Huijsena a Judea Bellinghama vybojovali aspoň bod. Druhý menovaný sa strelecky presadil v 87. minúte duelu.
Súčasný kormideník Madridčanov Xabi Alonso priznal, že jeho mužstvo má v ostatnom období problémy proti mužstvám zo stredu tabuľky, ktoré sa zameriavajú na obranu viac ako iné celky. „Taký je futbal. Mali sme celkom dobrú dynamiku, ale potom prišlo niekoľko výsledkov, ktoré sa nám nepáčia. Vieme však, čo chceme,“ povedal Alonso.
Real Madrid nevyhral v treťom súťažnom vystúpení po sebe. Pozitívom bol aspoň fakt, že po dvoch zápasoch bez gólu konečne skóroval. „Nie sme spokojní, pretože vždy chceme vyhrávať. Po tomto nepriaznivom období však musíme reagovať,“ dodal Alonso.
Atlético stupňuje tlak
Konkurenčné Atlético Madrid s Dávidom Hanckom si v nedeľu pripísalo tesné víťazstvo 1:0 na ihrisku Getafe, čím zostáva na štvrtom mieste a drží tlak na vedúce tímy. Kapitán Atlética Koke odohral svoj 700. zápas za klub. Atlético je v La Lige bez prehry už 12 zápasov po úvodnej prehre s Espanyolom.
Tréner „Los Colchoneros“Diego Simeone vyzdvihol prácu tímu a šťastie, ktoré je podľa neho súčasťou futbalu: „Tím pracuje veľmi dobre a súťažíme tak, ako chceme. A šťastie? To je tiež súčasťou tejto hry a niekedy je na našej strane.“