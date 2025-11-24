Ronaldo v 40 rokoch strelil famózny gól „nožničkami“, pripomenul niekdajší zásah proti Juventusu - VIDEO

Portugalská legenda zažiarila parádnym gólom pri výhre Al-Nassr v Saudskej Arábii.
Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo si počas víkendu pravdepodobne povedal, že sa pokúsi o návrat do minulosti a najlepších rokov svojej kariéry, keď strieľal jeden výstavný gól za druhým.

Už 40-ročný útočník saudskoarabského klubu Al-Nassr v domácom stretnutí proti tímu Al Khaleej fanúšikom doslova „vyrazil dych“, keď v 96. minúte spečatil víťazstvo svojho tímu úchvatnými „nožničkami“.

CR7 si v závere stretnutia počkal na center z pravej strany a potom akrobatickým kúskom poslal loptu do siete. Mnohým fanúšikom sa možno vynorili spomienky na Ronaldov zásah „nožničkami“ v sezóne 2017/2018 do siete Juventusu Turín v Lige majstrov.

Víťazstvo zabezpečilo Al-Nassru náskok štyroch bodov na čele tabuľky Saudi Pro League pred druhým Al-Hilalom. Al-Nassr v doterajších deviatich ligových kolách nestratil ani bod.

Ronaldo, ktorý má za sebou pôsobenie v slávnych kluboch ako Real Madrid či Manchester United, naďalej čaká na svoj prvý titul od príchodu do Saudskej Arábie pred takmer tromi rokmi. Po zápase na sociálnej sieti X uviedol: „Najlepší titulok vyhráva!“, čím vyzval fanúšikov, aby ocenili jeho gól.

Tento moment potvrdil, že aj vo veku 40 rokov dokáže Cristiano Ronaldo predviesť momenty vrcholovej futbalovej kvality a byť rozhodujúcim hráčom pre svoje mužstvo.

