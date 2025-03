Isco z Betisu Sevilla "potopil" svoj niekdajší klub. Realu Madrid sa jemne vzdialila možná obhajoba titulu - FOTO

Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid v sobotu prehral na pôde Betisu Sevilla 1:2 a opäť o kúsok klesla jeho šanca na obhajobu titulu v La Lige. Zverenci talianskeho trénera Carla Ancelottiho v hodnotení klesli až na 3. priečku, keďže sú o skóre za FC Barcelona a o dva body za mestským rivalom Atléticom.

Zaujímavosťou je, že prehru „bieleho baletu“ zariadil z pokutového kopu jeho niekdajší hráč Isco. Madridčania v sobotu prehrali napriek tomu, že nastúpili v silnom zložení.

„Ak predvedieme takýto výkon v utorok v Lige majstrov proti Atléticu, tak nezvíťazíme,“ vyhlásil po súboji kormidelník Ancelotti.

Real viedol u súpera od 10. minúty zásahom Brahima Díaza, no ešte pred prestávkou vyrovnal hlavou Johnny Cardoso a po zmene strán spomenutý Isco rozhodol.

„Je to veľká rana, na ktorú musíme reagovať. Začali sme dobre, no neskôr sme už nemali takú úroveň prístupu, stratili sme kontrolu nad zápasom. Betis hral lepšie ako my a zaslúžene zvíťazil,“ doplnil Ancelotti.

Isco hrá za Betis od leta 2023. Do súťažného diania sa vrátil v decembri po pauze trvajúcej niekoľko mesiacov, z hry ho vyradil zlomenina.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Som mŕtvy… Dá poriadne zabrať víťaziť v takýchto dueloch, v Madride majú mnoho alternatív v zostave. Je to teda mimoriadne ťažké,“ vyhlásil po súboji Isco podľa Movistaru.

„V polovici prvého polčasu sme začali preberať opraty zápasu a som šťastný, že sme zdolali jeden z najlepších tímov súčasnosti,“ dodal. Priznal tiež, že Madrid navždy zostane v jeho srdci, keďže s Realom získal viacero cenných trofejí pred odchodom z klubu v lete 2022.