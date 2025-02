Strelecká divočina v Barcelone s 8 gólmi! Atlético viedlo 2:0, ale remízu zachraňovalo v 93. min - VIDEO

Pred vyše mesiacom tím FC Barcelona zvíťazil v Lige majstrov na trávniku Benficy Lisabon 5:4, keď jeho hráči otáčali z 1:3 a 2:4 a víťazný gól strelil Raphinha v šiestej minúte nadstaveného času.

V utorok videli diváci na Olympijskom štadióne Lliuisa Companysa v Barcelone podobnú streleckú divočinu, ale s remízovým koncom. V prvom zápase semifinále Španielskeho kráľovského pohára FC Barcelona remizoval s Atléticom Madrid 4:4.

Ako na hojdačke…

A skóre sa vyvíjalo ako na hojdačke. Atlético viedlo už po šiestich minútach a góloch Juliana Álvareza a Antoina Griezmanna 2:0. Barcelona však do konca prvého polčasu otočila na 3:2, keď úspešnými strelcami boli Pedri, Pau Cubarsí a Iňigo Martínez.

Pozoruhodné je, že Cubarsí a Martínez sú stopéri a obaja sa presadili hlavou po skvelých rohových kopoch Rapinhu. Osemnásťročný Cubarsi strelil vôbec prvý gól v A-tíme FCB, čakal naň 63 zápasov…

Generačná spolupráca

A keď v 74. min 36-ročný Robert Lewandowski po skvelej prihrávke o viac než polovicu mladšieho Lamine Yamala dokopol loptu do prázdnej bránky a zvýšil na 4:2, zdalo sa, že Katalánci si víťazstvo nenechajú ujsť. Nechali. V 84. min Marcos Llorente znížil na 3:4 a v tretej minúte nadstaveného času striedajúci nórsky reprezentant Alexander Sörloth vyrovnal na 4:4. Odvetu odohrajú 6. apríla v Madride.

Súťaživý duch

„Ukázali sme enormnú súťaživosť. Zmeny priniesli do tímu potrebné osvieženie a som veľmi rád, ako k tomu hráči pristúpili. Nebol to ľahký zápas. Dobrý začiatok nás až príliš uspokojil, ale neskôr sme to znova nakopli a ukázali súťaživého ducha,“ skonštatoval tréner Atlética Diego Simeone, ktorý od 55. do 68. min urobil päť zmien v zostave.

„Šialený zápas s množstvom gólov, ale aj také patria k futbalu,“ uviedol argentínsky útočník Atlética Julian Álvarez podľa AFP.

Na barcelonskej strane aktéri len ťažko hľadali slová po premárnenom víťazstve na konci zápasu.

„Strašný výsledok, ak si uvedomíme, že sme viedli 4:2. Musíme byť opatrnejší a pokojnejší. To sa ešte musíme naučiť. Čaká nás náročná odveta, ale pôjdeme tam s jediným cieľom – zvíťaziť,“ povedal stredopoliar FCB Pedri.

Sklamanie aj radosť

Nemecký tréner Hansi Flick nedávno po víťaznom zápase v Lisabone (5:4) hovoril o najväčšom obrate v jeho futbalovej kariére. Teraz komentoval sklamanie z výsledku, ale aj radosť z hernej dominancie jeho tímu.

„Hrali sme proti fantastickému tímu a herne sme dominovali možno 80 minút. Musíme sa porozprávať o inkasovaných góloch, lebo súper to mal občas až príliš ľahké s našou obranou. Do Madridu ideme vyhrať,“ vyhlásil Flick.