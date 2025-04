Real Madrid opäť napol nervy fanúšikov do maxima a na konci ich potešil postupom do finále - VIDEO

Legenda o Reale Madrid je nekonečná, napísala nedávno španielska Marca po šťastnom postupe „Los Blancos“ do štvrťfinále Ligy majstrov cez svojho mestského rivala Atlético po penaltovom rozstrele.

Teraz sa táto nadpozemská téza opäť potvrdila v plnej kráse. Real Madrid postúpil do finále Španielskeho kráľovského pohára po ďalšej neskutočnej dráme. Tentoraz cez Real Sociedad, ktorý zdolal v dvojzápase semifinále 5:4.

Bolo už 1:3

Prvý zápas v San Sebastáne sa skončil výhrou Madridčanov 1:0, čím si vytvorili dobrú východiskovú pozíciu na postup. Lenže v domácej odvete zverenci Carla Ancelotti znova raz napli nervy svojich fanúšikov ako struny na gitare. V 80. min po góle španielskeho reprezentanta Mikela Oyarzabala hostia viedli 3:1 a v tej chvíli boli v súčte dvojzápasu postupujúcim tímom. Potom sa začala odvíjať dráma ako z prvotriedneho thrilleru.

Za 5 minút 1:3 na 3:3

V rozpätí piatich minút Jude Bellingham a Aurélien Tchouameni strelili dva góly a za stavu 3:3 opäť postupoval Real Madrid. Lenže v tretej minúte nadstaveného času Oyarzabal svojím druhým gólom v zápase opäť dostal hostí z Baskicka do vedenia a zápas do predĺženia.

Remízová aj postupová hlavička

V ňom sa odvíjal neťútostný boj až do 115. min, keď stopér domácich Antonio Rüdiger najvyššie vyskočil na center Ardu Gülera z rohového kopu a prvotriednou hlavičkou z hranice päťky vyrovnal na 4:4. Tento stav už vydržal až do konečnej 120. minúty a Real Madrid tak postúpil do finále súčtom gólov z oboch zápasov 5:4.

Čo dokáže iba Real?

„Real Madrid sa dostal do veľkého finále v Seville, ako všetci predpovedali, ale urobil to tak, ako to dokáže iba Real Madrid. Maximálne si sťažil život a priviedol svojich fanúšikov na pokraj kolapsu, kým po epickej dráme nezapečatil šialený úspech. Antonio Rüdiger kraľoval božskému blázincu v závere predĺženia,“ napísala tentoraz Marca.

My sme Real Madrid

„Real Sociedad hral veľmi dobre a jeho hráči nás priviedli až na pokraj síl. My sme však Real Madrid, bojujeme do konca a potom víťazíme. Sme v ďalšom veľkom finále a aj v ňom chceme zvíťaziť,“ uviedol Antonio Rüdiger, ktorý sa dostal na ihrisko až v predĺžení ako náhrada za Davida Alabu.

Stále šanca na „treble“

Zverenci Carla Ancelottiho stále môžu pomýšľať na víťazné „treble“ z aktuálnej sezóny, čiže víťazstvo v La Lige, Lige majstrov aj domácej pohárovej súťaži Copa del Rey, kde práve postúpili do finále.

„Dostať štyri góly v domácom zápase nie je dobré, ale streliť štyri góly je veľmi dobré. Na San Bernabéu sa môže stať čokoľvek, obzvlášť v tejto atmosfére. Keď sa potrebujeme vrátiť do zápasu, nikdy sa nevzdávame. Fanúšikovia nás všemožne podporujú a veľmi nám pomáhajú. S nimi sa nikdy nevzdávame,“ zhodnotil Ancelotti.

„Biely balet“ bude vo finále 26. apríla v Seville bojovať o 21. domácu pohárovú kráľovskú trofej proti víťazovi dvojsúboja FC Barcelona – Atlético Madrid. Odveta semifinále týchto dvoch tímov je na programe 2. apríla. Prvý zápas sa v Barcelone skončil rovnako divokou remízou 4:4.