Poslednýkrát sme hrali zápas bez aspoň 72 hodín odpočinku, vyhráža sa Ancelotti

Futbalisti úradujúceho španielskeho i európskeho šampióna Real Madrid si v sobotňajšom stretnutí domácej ligovej súťaže na pôde Villarrealu poradili s únavou a zvíťazili 2:1. Napriek tomu, že na stretnutie nastúpili iba 66 hodín po stredajšej odvete osemfinále Ligy majstrov na pôde Atlética Madrid, v ktorej rozhodol až jedenástkový rozstrel, vyrovnali sa so silným súperom aj nedostatočným odpočinkom.

Kouč „bieleho baletu“ Carlo Ancelotti však verejne vyhlásil, Real Madrid viackrát za takýchto okolností nenastúpi. „Hráči od 3. januára ukazujú obrovské úsilie. Toto bolo poslednýkrát, čo sme hrali po menej ako 72 hodinách. Už to nikdy nespravíme. Dvakrát sme požiadali La Ligu o zmenu rozpisu a nič sa neudialo. Toto bolo naposledy,“ povedal 65-ročný Talian podľa webu denníka AS.

Prekoná Mbappé legendárneho Zamorana?

Ancelotti po skončení duelu pochválil hráčov. „Bol to náročný zápas. Pre všetko, čo sa stalo, nedostatku oddychu a sile súpera, ktorý hrá dobrý futbal. Fyzicky sme sa trápili. Mužstvo je vyčerpané. Toto víťazstvo však hovorí veľa o tomto tíme. Tím dokázal odolať ťažkým chvíľam, ktoré nastali v úvode oboch polčasov. Postupne sme začali lepšie narábať s loptou, vytvárali si príležitosti a nakoniec padli dva góly Mbappého,“ skonštatoval Ancelotti.

Samotný Mbappé zaznamenal vo svojej úvodnej sezóne v Madride už 31 gólov. Vo Villarreale prekonal Brazílčana Ronalda a pred sebou má už len troch hráčov. Cristiano Ronaldo a Ruud van Nistelrooy strelil v prvej sezóne v Reale zhodne 33 gólov. Rekord patrí Čiľanovi Ivánovi Zamoranovi, ktorý v ročníku 1992/1993 po prestupe do Madridu skóroval až 37-krát. Vzhľadom na počet zápasov, ktoré zostávajú do konca sezóny 2024/2025, by ho Mbappé mohol prekonať.