Podľa kouča Ancelottiho môže byť Mbappé legendou Realu Madrid ako C. Ronaldo - FOTO

Francúzsky útočník Kylian Mbappé má schopnosti stať sa legendou španielskeho futbalového klubu Real Madrid podobne ako Cristiano Ronaldo. V pondelok to vyhlásil tréner „bieleho baletu“ Madrid Carlo Ancelotti.

Francúz, ktorý obdivoval skúseného Portugalčana počas svojho dospievania, po príchode z Paríža Saint-Germain vlani v lete s 33 gólmi už vyrovnal rekord CR7 v prvej sezóne na Štadióna Santiaga Bernabéua.

„Pre Mbappého si prajem, aby v Reale Madrid dokázal to, čo Cristiano Ronaldo. A myslím si, že to môže dosiahnuť. To znamená, že bude legendou v Reale Madrid, ako je Cristiano Ronaldo,“ povedal Ancelotti na tlačovej konferencii.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Cristiano Ronaldo prišiel do Realu z Manchesteru United v roku 2009 a odišiel odtiaľ v roku 2018 ako najlepší strelec klubu so 450 gólmi. Aktuálne 40-ročný Portugalčan vo svoje prvé sezóne v Madride v 35 zápasoch strelil 33 gólov.

V súčasnosti 26-ročný Mbappé sa počas ostatného víkendu dostal na rovnakú métu, keď dvoma presnými zásahmi rozhodol v sobotu o triumfe Realu nad Leganés 3:2. Francúz prezradil, že vyrovnať Ronaldov rekord bolo niečo „veľmi výnimočné“.

„Vieme, čo znamená pre Real Madrid a pre mňa. Hovoríme spolu, dáva mi veľa rád,“ povedal Mbappé pre oficiálnu klubovú televíziu o CR7.

Madridský klub aktuálne bojuje ešte na troch frontoch, okrem La Ligy aj v Lige majstrov a Copa del Rey. Je teda viac ako pravdepodobné, že Mbappé svoj gólový účet ešte zvýši.