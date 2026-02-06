Real Madrid hľadá stabilitu, nie čary. Pre Arbelou je kľúčová konzistentnosť

Futbalový Real Madrid pod vedením nového trénera Álvara Arbelou naďalej bojuje o titul v La Lige, no podľa samotného kouča tímu chýba stabilita. Po tesnom víťazstve 2:1 nad Rayom Vallecano zostáva „biely balet“ bod za vedúcou Barcelonou, no herný prejav je stále nevyrovnaný. „Nie som Gandalf Biely,“ vyhlásil Arbeloa, čím naznačil, že zázraky nečaká a spolieha sa výlučne na prácu.
„To, čo od hráčov chcem, je to, čo vidím – nasadenie, prístup, mentalitu, vedomie, že na víťazstvo v každom zápase nestačí len kvalita, kľúčová je konzistentnosť,“ povedal tréner, ktorý je vo funkcii šesť zápasov. „Na tom budeme pracovať z hľadiska výkonu, mentality, ambícií a prístupu.“
Nedostatok konzistentnosti sa naplno ukázal v Lige majstrov, kde Real Madrid minulý týždeň podľahol Benfice a musí ísť do play-off. „Problém je, že nehráme konzistentne, musíme to napraviť. Nemôžeš jeden deň hrať dobre a ďalší nie, majstrovský tím to nerobí,“ povedal po prehre v Lisabone frustrovaný Mbappé.
Pod Arbeloom zažil Real výrazné výkyvy – od vysokého víťazstva 6:1 nad Monakom až po šokujúcu pohárovú prehru s druholigovým Albacete. Práve tá však Madridu poskytla vzácny voľný týždeň, keďže nehral štvrťfinále Copa del Rey. „V týchto voľných týždňoch sa budeme snažiť posunúť mužstvo tam, kde ho chceme mať,“ uviedol Arbeloa.
Mbappé je pritom príkladom konzistencie, keď vedie strelecké tabuľky doma aj v Európe s 37 gólmi v 30 zápasoch. Iné opory, ako Jude Bellingham či Vinícius Júnior majú kolísavú výkonnosť a na Mestalle navyše nenastúpia – Vinícius pre trest, Bellingham pre zranenie. Arbeloa však verí, že aj bez nich môže jeho tím podať stabilnejší výkon.
Madrid čaká náročný duel, keďže Valencia bude podľa trénera mimoriadne motivovaná. „Som si istý, že Valencia bude doma proti Realu Madrid hrať ako v zápase roka,“ povedal Arbeloa. „Aby sme vyhrali, budeme musieť podať výnimočný výkon.“