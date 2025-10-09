Raši v Paríži posilnil strategické partnerstvo s Francúzskom, rozšíril aj spoluprácu s OECD

Predseda Národnej rady SRRichard Raši počas svojej pracovnej cesty v Paríži uskutočnil kľúčové rokovania s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom a predsedom francúzskeho Senátu Gérardom Larcherom, ktoré priniesli konkrétne návrhy na prehĺbenie spolupráce a potvrdili silné historické väzby medzi Slovenskom a Francúzskom.
Posilnenie expertných väzieb
Ako informoval Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR, s generálnym tajomníkom OECD sa Raši zameral na posilnenie expertných väzieb.
„Naším cieľom je aktívne využívať medzinárodnú expertízu pre lepšiu tvorbu zákonov na Slovensku. Preto som Mathiasovi Cormannovi na stretnutí potvrdil náš záujem zúčastniť sa na zasadnutí Global Parliamentary Network OECD v marci 2026 a zároveň som navrhol, aby bol najbližší Ekonomický prehľad pre Slovensko predstavený priamo na pôde Národnej rady SR,“ uviedol Raši. Diskutovali tiež o spolupráci s mladou generáciou a rozširovaní zručností mladých ľudí v partnerstve s OECD.
Rovnaký pohľad na kľúčové výzvy
V stredu popoludní predseda parlamentu rokoval s predsedom francúzskeho Senátu Gérardom Larcherom a ďalšími predstaviteľmi senátnych výborov. Obaja lídri zdôraznili potrebu udržať konkurencieschopnosť Európy a zároveň chrániť sociálne štandardy občanov.
„S predsedom Larcherom zdieľame rovnaký pohľad na kľúčové výzvy, ktorým dnes Európa čelí. Musíme nájsť správnu rovnováhu medzi posilňovaním našej ekonomickej sily a konkurencieschopnosti EÚ vo svete a zároveň zabezpečením sociálnych štandardov pre našich občanov,“ povedal Raši.
Predseda francúzskeho Senátu ocenil historické väzby, najmä úlohu M. R. Štefánika a vznik prvej Slovenskej národnej rady v Paríži v roku 1916. Výsledkom rokovaní je dohoda o zintenzívnení spolupráce na úrovni parlamentných výborov, najmä v oblastiach poľnohospodárstva a kohéznej politiky v rámci EÚ. Raši zároveň pozval Larchera na návštevu Slovenska pri príležitosti 110. výročia založenia Slovenskej národnej rady v budúcom roku.