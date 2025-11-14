Raši podpísal historické memorandum, Národná rada SR má svoj oficiálny mládežnícky parlament – FOTO

Modelový parlament Slovenska je študentská organizácia, ktorá už päť rokov priamo v Národnej rade SR organizuje modelové zasadnutia Národnej rady pre študentov stredných a vysokých škôl.
Paulína Danko
Paulína Danko
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Richard Raši
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Foto: www.facebook.com
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Modelový parlament Slovenska sa stal oficiálnym partnerom Národnej rady SR, a jedinou organizáciou, s ktorou národný parlament spolupracuje pri zabezpečovaní študentských simulácii zasadania zákonodarného zboru.

Tento týždeň sa v sieni federácie na bratislavskom hrade uskutočnil slávnostný podpis memoranda o spolupráci medzi predsedom NR SR Richardom Rašim, vedúcim kancelárie parlamentu Danielom Guspanom, predsedom Modelového parlamentu Slovenska Sebestyénom Maroszom, a členom Modelového parlamentu Slovenska Branislavom Korcom.

Je obrovský rozdiel, keď mladí sledujú dianie v parlamente cez sociálne siete, a keď sami sedia v poslaneckých laviciach, diskutujú a zažívajú, ako vznikajú zákony,“ uviedol Raši s tým, že takto sa z teórie stáva skúsenosť, ktorá formuje ich občianske povedomie. „Ak mladí nerozumejú, ako parlament funguje, stávajú sa ľahšou korisťou dezinformácií a extrémizmu. A to je hrozba pre celú spoločnosť, nielen pre mladých ľudí,“ doplnil.

Historický moment

Jedná sa o historický moment, nakoľko Národná rada SR má prvýkrát od vzniku samostatnej republiky partnera pre mládežnícke aktivity, a v zásade svoj vlastný „mládežnícky parlament„. Podľa Modelového parlamentu Slovenska toto memorandum otvára novú kapitolu v možnostiach zapojenia mládeže do procesov v štáte a v medzinárodnej spolupráci s inými mládežníckymi parlamentmi európskych štátov.

Verím, že Modelový parlament Slovenska sa stane naším partnerom doma aj v Európe a bude spolupracovať s mládežníckymi parlamentmi iných krajín, prinášať nové nápady a zároveň šíriť dobré meno Slovenska. Podpisom tohto memoranda otvárame dvere novým spoluprácam, ktoré majú jeden spoločný cieľ – dať mladým ľuďom hlas. Pretože spoločnosť, ktorá počúva svoju mládež, má budúcnosť,“ uzavrel Raši.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pozvanie do spolupráce

Modelový parlament Slovenska pozýva do spolupráce iné mládežnícke organizácie, ktoré by chceli svojou činnosťou a skúsenosťami prispieť k rozvoju občianskej participácie mladých ľudí na Slovensku.

Modelový parlament Slovenska je študentská organizácia, ktorá už päť rokov priamo v Národnej rade SR organizuje modelové zasadnutia Národnej rady pre študentov stredných a vysokých škôl. Jej vedenie sa skladá z tímu zloženého najmä zo študentov Právnickej fakulty UK, a študentov stredných škôl.

Ako funguje Modelový parlament?

Prvá simulácia zasadania parlamentu sa uskutočnila v Národnej rade v roku 2022, a odvtedy sa uskutočňuje pravidelne každý rok. Aktuálne sa jedná o jedinú celoslovenskú konferenciu, kde si študenti môžu hodnoverne vyskúšať prácu poslancov Národnej rady.

V Modelovom parlamente si každý študent má možnosť vybrať stranu, ktorej názory bude zastupovať, a výbor, v ktorom bude pôsobiť. Každý výbor sa zaoberá unikátnou témou, ktorá aktuálne rezonuje v spoločnosti. Študenti počas troch dní rokovaní spoločne vytvoria návrhy zákona, ktoré upravujú aktuálny legislatívny stav.

Následne v posledný deň konferencie sa v Národnej rade SR uskutoční zasadnutie parlamentu, na ktorom sa prostredníctvom štandardného legislatívneho procesu prerokujú návrhy zákona vytvorené študentmi. Ku každému návrhu zákona môžu študenti podávať pozmeňujúce návrhy, o ktorých sa následne po ukončení rozpravy hlasuje.

Študenti medzi sebou musia rokovať v stranách, aby si zabezpečili dostatočnú podporu pre svoje návrhy. Strany sú zároveň rozdelené do koalície a opozície, aby bolo schvaľovanie zákonov zaujímavejšie, a lepšie simulovalo fungovanie reálneho parlamentu.

Viac k osobe: Daniel GuspanRichard Raši
Firmy a inštitúcie: Národná rada SR
Okruhy tém: Memorandum Mládež Predseda parlamentu
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk