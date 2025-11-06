Raši odcestuje do Bruselu, v rámci návštevy Európskeho parlamentu sa stretne s Metsolovou

Predseda slovenského parlamentu bude s predsedníčkou europarlamentu diskutovať o viacerých oblasiach.
PREZIDENT: Prijal predsedu NR SR Richarda Rašiho
Predseda Národnej rady SR Richar Raši. Foto: archívne, SITA/Kancelária prezidenta SR
Predseda Národnej rady (NR) SRRichard Raši (Hlas-SD) sa stretne s predsedníčkou Európskeho parlamentuRobertou Metsolovou , učiní tak v rámci svojej pracovnej návštevy Bruselu.

Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, kľúčové bilaterálne rokovanie s Robertou Metsolovou je naplánované počas Rašiho návštevy Európskeho parlamentu.

Posilnenie dialógu a parlamentnej spolupráce

Hlavným cieľom nadchádzajúcej návštevy predsedu parlamentu Richarda Rašiho je posilnenie dialógu a parlamentnej spolupráce medzi Národnou radou SR a Európskym parlamentom. Očakávanými témami rokovania s predsedníčkou EP Metsolovou budú okrem parlamentnej spolupráce aj aktuálne európske témy,“ informovali z Kancelárie NR SR s tým, že dominovať by mali predovšetkým otázky energetickej bezpečnosti v kontexte plánu REPowerEU, ale aj nový viacročný finančný rámec EÚ.

Predseda slovenského parlamentu bude s predsedníčkou europarlamentu diskutovať aj o budúcnosti EÚ a jej rozširovaní, konkurencieschopnosti európskeho priemyslu či Zelenej dohode (Green Deal) a regulácii umelej inteligencie, a tiež o záveroch nedávneho summitu lídrov EÚ.

Konštruktívny dialóg

Naše členstvo v Európskej únii je strategickou voľbou a kľúčovým pilierom stability, bezpečnosti a prosperity Slovenska. Mimoriadne si ceníme konštruktívny dialóg s Európskym parlamentom a sme plne odhodlaní rozvíjať parlamentnú diplomaciu. Práve na pôde Európskeho parlamentu sa totiž národné skúsenosti pretavujú do európskej politiky,“ uviedol pred svojou cestou Raši.

Zdôraznil tiež zámer aktívne presadzovať národné záujmy Slovenska v kľúčových oblastiach. „Do Bruselu prichádzam s cieľom budovať vzájomnú dôveru a porozumenie medzi našimi inštitúciami. Slovensko bude aj naďalej presadzovať svoje suverénne postoje a národné záujmy vo všetkých aspektoch tvorby politík EÚ. Chceme byť proaktívni najmä v témach, ktoré sú pre našu ekonomiku kľúčové, ako je energetická bezpečnosť či podpora automobilového priemyslu,“ uzavrel.

