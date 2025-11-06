Raši odcestuje do Bruselu, v rámci návštevy Európskeho parlamentu sa stretne s Metsolovou

Predseda Národnej rady (NR) SRRichard Raši (Hlas-SD) sa stretne s predsedníčkou Európskeho parlamentuRobertou Metsolovou , učiní tak v rámci svojej pracovnej návštevy Bruselu.
Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, kľúčové bilaterálne rokovanie s Robertou Metsolovou je naplánované počas Rašiho návštevy Európskeho parlamentu.
Posilnenie dialógu a parlamentnej spolupráce
„Hlavným cieľom nadchádzajúcej návštevy predsedu parlamentu Richarda Rašiho je posilnenie dialógu a parlamentnej spolupráce medzi Národnou radou SR a Európskym parlamentom. Očakávanými témami rokovania s predsedníčkou EP Metsolovou budú okrem parlamentnej spolupráce aj aktuálne európske témy,“ informovali z Kancelárie NR SR s tým, že dominovať by mali predovšetkým otázky energetickej bezpečnosti v kontexte plánu REPowerEU, ale aj nový viacročný finančný rámec EÚ.
Raši sa stretol s poľským prezidentom, zhodli sa na záujme oživiť parlamentný dialóg medzi krajinami – VIDEO
Predseda slovenského parlamentu bude s predsedníčkou europarlamentu diskutovať aj o budúcnosti EÚ a jej rozširovaní, konkurencieschopnosti európskeho priemyslu či Zelenej dohode (Green Deal) a regulácii umelej inteligencie, a tiež o záveroch nedávneho summitu lídrov EÚ.
Konštruktívny dialóg
„Naše členstvo v Európskej únii je strategickou voľbou a kľúčovým pilierom stability, bezpečnosti a prosperity Slovenska. Mimoriadne si ceníme konštruktívny dialóg s Európskym parlamentom a sme plne odhodlaní rozvíjať parlamentnú diplomaciu. Práve na pôde Európskeho parlamentu sa totiž národné skúsenosti pretavujú do európskej politiky,“ uviedol pred svojou cestou Raši.
Slovensko a India majú záujem na prehlbovaní spolupráce, Raši ju vníma ako strategického partnera
Zdôraznil tiež zámer aktívne presadzovať národné záujmy Slovenska v kľúčových oblastiach. „Do Bruselu prichádzam s cieľom budovať vzájomnú dôveru a porozumenie medzi našimi inštitúciami. Slovensko bude aj naďalej presadzovať svoje suverénne postoje a národné záujmy vo všetkých aspektoch tvorby politík EÚ. Chceme byť proaktívni najmä v témach, ktoré sú pre našu ekonomiku kľúčové, ako je energetická bezpečnosť či podpora automobilového priemyslu,“ uzavrel.