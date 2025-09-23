Rashford meškal dve minúty na tímovú poradu, tréner ho posadil na lavičku

Marcus Rashford vo štvrtok dvomi gólmi zariadil triumf futbalistov španielskeho klubu FC Barcelona v zápase Ligy majstrov 2025/2026 na trávniku Newcastlu United a mnohí fanúšikovia očakávali, že dostane šancu od začiatku aj v nedeľňajšom dueli proti Getafe (3:0).
Ako referuje web televíznej stanice ESPN, 27-ročný anglický krídelník si to však pokazil sám, keďže na tímovú poradu pred stretnutím meškal dve minúty. Tréner Hansi Flick sa tak rozhodol vyradiť ho zo základnej jedenástky.
Ferran Torres dvoma gólmi zariadil triumf FC Barcelona nad Getafe
Hráči Barcelony mali byť na mieste ráno o 9:30, pričom o 11:00 bola naplánovaná porada a „zahrievací“ tréning. Rashford sa však trénerom hlásil až o 9:32, čo tréner Hansi Flick neakceptoval a uplatnil prísne pravidlo nulovej tolerancie voči meškaniu. Namiesto toho sa v útoku objavili Raphinha, Ferrán Torres a Robert Lewandowski.
Flick už v minulosti potrestal viacerých hráčov za podobné prehrešky, vrátane Raphinhu, ktorý bol minulý víkend vyradený zo základnej zostavy proti Valencii za meškanie na tréning. Medzi ďalších hráčov, ktorí čelili Flickovým pravidlám, patria Jules Koundé a brankár Iñaki Peña.
Rashford zabezpečil triumf Barcelony v Anglicku, trpko to sledovala kolumbijská legenda Newcastlu
Rashford nastúpil do druhého polčasu a svoj výkon korunoval asistenciou na gól Daniho Olma na konečných 3:0. Po príchode z Manchestru United na sezónne hosťovanie sa Rashford začína čoraz lepšie adaptovať v barcelonskom tíme, v ostatných troch zápasoch zaznamenal dva góly a dve asistencie.