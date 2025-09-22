Ferran Torres dvoma gólmi zariadil triumf FC Barcelona nad Getafe

Španielsky futbalový reprezentant Ferran Torres sa dvoma gólmi podieľal na domácom triumfe FC Barcelona nad Getafe 3:0 v súboji La Ligy 2025/2026. Dani Olmo pridal tretí gól Kataláncov, ktorí sú v tabuľke na 2. priečke a za vedúcim Realom Madrid zaostávajú len o dva body.
„Máme pred sebou ešte veľa zápasov, takže je skvelé mať všetkých hráčov vo forme. Oceňujem, že sme sa sústredili na našu hru a nie na súpera,“ povedal tréner Hansi Flick.
Torres otvoril skóre po štvrťhodine hry po peknej prihrávke Olma. „Dal mi skvelú loptu, bolo to jednoduché skórovať,“ povedal Torres. Jeho druhý gól bol „ešte lepší“, keď po prihrávke Raphinhu zakončil do ľavého dolného rohu.
Rashford, ktorý nesôkr nahradil Raphinhu, pripravil Olmovi tretí gól. „Rashford prišiel, aby sme ochránili Raphinhu pred možným vylúčením,“ vysvetlil Flick.
Getafe sa snažilo, no podľa Torresa sa „väčšinou súper snažil robiť len veľa faulov“. „My sme to zvládli dobre,“ dodal.
Atlético Madrid v nedeľu len remizovalo 1:1 na ihrisku Mallorcy, celý zápas za hostí absolvoval na kraji obrany Dávid Hancko. „Dominovali sme od začiatku do konca, až kým sme neskórovali. Potom súper s jedným hráčom navyše zvýšil tlak. Musíme sa zlepšiť, aby sme udržali vedenie,“ povedal kapitán Koke.
Tréner Diego Simeone priznal: „Staviame nový tím, prišlo veľa hráčov. Sme na správnej ceste.“ Mallorca mala šance na vedenie vrátane nevyužitej penalty. Brankár Leo Román však predviedol niekoľko dôležitých zákrokov.