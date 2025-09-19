Rashford zabezpečil triumf Barcelony v Anglicku, trpko to sledovala kolumbijská legenda Newcastlu

Marcus Rashford zaznamenal svoje prvé góly za FC Barcelona a jeho brilantný dvojgólový výkon zabezpečil katalánskemu futbalovému klubu víťazstvo 2:1 na ihrisku Newcastlu United vo štvrtkovom zápase hlavnej časti Ligy majstrov 2025/2026. Rashford skóroval dvakrát v priebehu deviatich minút v druhom polčase na štadióne St James‘ Park, vďaka čomu zažil nezabudnuteľný návrat do Anglicka po letnom odchode na hosťovanie do Barcelony z Manchestru United.
Pre 27-ročného útočníka to boli prvé góly v Lige majstrov od roku 2021, čo pre fanúšikov Manchestru United, ktorí tento rok nehrávajú európske súťaže a majú slabý štart v Premier League, muselo byť bolestivé sledovanie. Anthony Gordon síce v závere znížil na 1:2, no na vyrovnanie už nebolo dosť času.
Naznačuje návrat na výslnie
Rashford v minulej sezóne stratil priazeň trénera Manchestru United Rúbena Amorima a v polovici ročníka ho poslali na hosťovanie do Aston Villy, kde herne pookrial. Rashford bol kedysi považovaný za budúcnosť anglického futbalu, no jeho kariéra v posledných rokoch stagnovala. Výkon v Newcastli však naznačuje možný návrat na výslnie.
„Je to úžasná skúsenosť hrať za Barcelonu. Vždy som bol veľkým obdivovateľom tohto klubu. Chceme vyhrávať čo najviac,“ povedal Rashford. „Som plný nadšenia, veľmi motivovaný a odhodlaný. Kvalita v tíme ma teší. Je osviežujúce hrať s týmito hráčmi, je to nový štýl futbalu a užívam si to, pretože ma to robí lepším hráčom.“
Barcelone, ktorá má v La Lige 2025/2026 tri výhry zo štyroch zápasov, tentoraz chýbal Lamine Yamal, no Rashfordove góly zabezpečili, že jeho absenciu nebola cítiť. Tréner Hansi Flick vyjadril spokojnosť: „Som šťastný za Marcusa. Máme veľa dobrých hráčov a on je jedným z nich. Tieto dva góly mu veľmi pomôžu urobiť ďalší krok. Je dôležité, aby mal sebavedomie a cítil sa dobre. Tieto góly sú pre neho neuveriteľné.“
Asprilla na tribúne
V tábore Newcastlu zavládlo po prehre sklamanie. „Bol to dobrý výkon, ale takéto večery sú pre nás magické len vtedy, keď vyhráme,“ povedal tréner Eddie Howe. „V prvom polčase sme mali šance, ale proti takýmto tímom ich nebude veľa. Boli sme potrestaní za našu neefektivitu.“
Pripomeňme, že Newcastle zažil jednu z najväčších nocí vo svojej histórii, keď v septembri 1997 Faustino Asprilla strelil hetrik v zápase Ligy majstrov práve proti Barcelone. Takmer presne o 28 rokov neskôr sa Asprilla vrátil z Kolumbie, aby sledoval zápas týchto tímov, no tentoraz hviezdou bol Angličan Rashford.