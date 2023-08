Bývalú rakúsku ministerku zahraničných vecí Karin Kneisslovú, ktorá je teraz profesorkou na ekonomickej fakulte Petrohradskej štátnej univerzity, kurz eura nezaujíma, pretože výplatu dostáva v rubľoch. Dôvodom tejto otázky novinárov bolo, že v auguste sa kurz eura voči ruskej mene dostal najvyššie od vlaňajšej jesene.

Komplikácie s občianstvom

„Od Petrohradskej štátnej univerzity dostávam plat v rubľoch. Týka sa ma to v menšom rozsahu, pretože už nemám žiadny vzťah k Európskej únii,“ povedala Kneisslová o kurze eura. Informuje o tom portál rbc.ru.

Rakúska exministerka zahraničia však nemieni prijať ruské občianstvo, povedala pre Tass. Za nezmysel pritom označila návrhy na to, aby jej odňali rakúske občianstvo pre jej prejavy v Rusku, konštatuje Ria Novosti. Zároveň spresnila, že má len jedno občianstvo a nežiadala o druhé.

V Rusku sa jej páči

Kneisslová bola šéfkou rakúskej diplomacie v rokoch 2017 až 2019 za vlády kancelára Sebastiana Kurza. Začiatkom minulého roka pre The Washington Post povedala, že z Rakúska odišla pre vyhrážky.

Na jeseň na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku rakúska exministerka uviedla, že odcestovala do Libanonu a nie do Ruska, pretože lepšie pozná Libanon a hovorí po arabsky. Začiatkom augusta navštívila ruskú Riazanskú oblasť. Známe sa to stalo, keď sa objavila na miestnej slávnosti. „Páči sa mi tunajší život … Nepotrebujem Maldivy alebo Seychely. Tu je lepšie,“ povedala vtedy Kneisslová.