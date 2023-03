Raketa vyrobená pomocou 3D tlačiarne absolvovala prvý štart, na obežnú dráhu sa však nedostala (video)

Raketa vyrobená takmer výlučne zo súčiastok z 3D tlačiarne v stredu v noci absolvovala svoj prvý štart. Po troch minútach letu však zlyhala a nedostala sa na obežnú dráhu.

Bývalá raketová základňa

Na palube testovacieho letu Relativity Space nebolo nič, len prvý kovový výrobok spoločnosti z 3D tlačiarne, ktorý vyrobili pred šiestimi rokmi.

Startup chcel predmet na niekoľko dní poslať na obežnú dráhu vo výške 200 kilometrov a následne ho spolu s hornou časťou rakety nechať zhorieť v atmosfére.

Prvý stupeň rakety sa pritom po štarte zo Základne vesmírnych síl na Myse Canaveral úspešne odpojil, no horná časť zjavne vzbĺkla a následne spadla do Atlantiku. Bol to tretí pokus o štart z bývalej raketovej základne.

I keď horný stupeň rakety zlyhal a misia nedosiahla orbitu, „prvé štarty sú vždy vzrušujúce a dnešný let nebol výnimkou“, povedala po stredajšom pokuse Arwa Tizani Kelly zo spoločnosti Relativity Space.

Vesmírne spoločnosti

Väčšina 33-metrovej rakety, vrátane motorov, pochádzala z obrovských 3D tlačiarní, ktoré má firma v kalifornskom Long Beach. Kovové časti z 3D tlačiarne podľa Relativity Space tvorili 85 % rakety nazvanej Terran. Jej väčšie verzie by ich mali mať ešte viac a mali by byť opätovne použiteľné na viacero letov.

Na 3D tlač sa spoliehajú aj iné vesmírne spoločnosti, no takéto súčiastky zvyknú tvoriť len malé časti ich rakiet.

Spoločnosť Relativity Space, ktorú v roku 2015 založila dvojica mladých leteckých inžinierov, priťahuje pozornosť investorov.