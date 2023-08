Rainerova chata má 160 rokov, je najstaršou v Tatrách (video+foto)

Rainerova chata vo Vysokých Tatrách, oficiálne nazývaná útulňa, si v tomto roku pripomína 160. výročie svojho postavenia, a tiež 25. výročie opätovného otvorenia. Vybudovať ju dal Ján Juraj Rainer (1800-1872), po postavení chaty Kamzík v susedstve však stratila svoje opodstatnenie.

V roku 1997 sa do obnovy najstaršej chaty v Tatrách pustil pedagóg a horský nosič Peter Petras starší. On, ani jeho syn, ktorý je v súčasnosti chatárom na takzvanej Rainerke, jej vlastníkom nie je. V pravidelných intervaloch sa zapájali do verejnej súťaže, aby si ju mohli prenajať.

Podľa nedávno prijatého zákona bude v ich nájme ešte ďalších 15 rokov.

Postavené kade pri prameni

Rainer ako nájomca Smokovca naštartoval nielen históriu chaty, ale podľa Petrasa staršieho aj turistický ruch v Tatrách. Okrem iného vytvoril niekoľko stoviek reštauračných i ubytovacích miest.

„Pri prameni Smokoveckej kyselky postavil kade, v ktorých sa ľudia mohli v studenej, no minerálnej vode kúpať. Ďalej začať stavať chodníky smerom na Hrebienok a k Studenovodským vodopádom. A aby sa ľudia mali kam skryť pred nepohodou, dal v roku 1863 postaviť túto chatu,“ opísal jej obnoviteľ Petras.

Medzi ďalšie významné Rainerove stavby patrí chátrajúca prvá poschodová budova vo Vysokých Tatrách známa pod názvom Bellevue a rovnako aj zachránená Vila Flóra.

Prví horskí vodcovia

Rainerovu útulňu využívali v prvých dvoch desaťročiach jej existencie aj prví horskí vodcovia, ktorí sprevádzali svojich klientov na túrach do dolín a na tatranské štíty.