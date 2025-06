Radšej ani nevyslovím prirovnania, ktoré mi napadajú pri mene Mikulec, hovorí exšéf SIS Pčolinský - VIDEO

Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský strávil vo väzbe pol roka. Rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, ktorý ho oslobodil spod obžaloby vníma preto ako satisfakciu.

„Od začiatku som vedel, že tento skutok tak, ako je popísaný, je absolútny nezmysel. Postupom času, ako pribúdali výsluchy svedkov a listinné dôkazy, som mal z toho čoraz lepší pocit, pretože boli v môj prospech,“ uviedol Pčolinský v rozhovore pre agentúru SITA.

„Trvalo to v podstate štyri roky, kým som sa dopracoval k relevantnému, meritórnemu rozhodnutiu, zatiaľ prvostupňovému. Ale aj z toho, čo hovoril sudca a aj z toho, ako poznám súdny spis a výpovede svedkov, a aktivitu prokurátora, tak pevne verím, že aj odvolací súd rozhodne rovnako a budem oslobodený spod obžaloby aj na druhom stupni,“ doplnil ďalej.

Nekompetentný Mikulec

V čase zadržania Pčolinského bol ministrom vnútra nominant OĽaNO Roman Mikulec, ktorý lámal rekordy v počte pokusov o jeho odvolávanie. Vtedajšia koalícia ho pri všetkých ôsmych odvolávaniach podržala. Ako vnímal Pčolinský vtedajšie vedenie rezortu vnútra a polície?

„Čo sa týka vedenia policajného zboru a Romana Mikulca, ťažko sa mi k tomu vyjadruje v takejto serióznej relácii, pretože napadajú mi prirovnania a výrazové prostriedky, ktoré by možno neboli vhodné do tohto vysielania. Takže v tejto chvíli sa asi zdržím nejakého komentára, ale slovo nekompetentnosť si vo vzťahu k týmto ľuďom dovolím použiť,“ reagoval na otázku Pčolinský.

Preparácie svedkov

Za bývalej vlády v rokoch 2020-2023 opozícia na čele so Smerom-SD kritizovala zneužívanie tzv. inštitútu kajúcnikov. Tým hrozili vysokými trestmi, no nakoniec im boli prekvalifikované a boli na podmienku pustení na slobodu so smiešnymi trestmi. Hovorilo sa tiež a o preparácii svedkov, išlo o metódu slúžiacu na získanie priznania obvineného a udávania iných osôb.

„Postupne tie veci vychádzajú na povrch aj teraz, aj v mojom konaní. Ja som až pred súdom zistil, že Ľudovítovi Makóovi bolo vyhrážané tým, že sa vráti do väzby, keď nebude vypovedať proti mne, že mu padnú všetky dohody, ktoré urobil a tak ďalej. A on sám povedal, že ten nátlak bol extrémny. On sa počas pojednávania na súde rozplakal. Je to zachytené aj v zápisnici. A aj rozumiem, lebo naozaj to bola veľmi nepríjemná situácia to vôbec sledovať a počúvať. Takže tie nátlakové preparácie svedkov sa zjavne diali,“ hovorí Pčolinský.

„To isté v zásade teraz začal hovoriť Zoroslav Kollár, ktorý sa síce priznal k niektorým skutkom, ale nová informácia, o ktorej nikdy predtým nehovoril, ani na súde to nepovedal, bolo, že mu v podstate prokurátor Kysel dal ponuku, ktorá sa neodmieta – keby som to tým mafiánskym slangom mal povedať. Čiže ten nátlak tam zjavne bol. To, ako sa s tým vysporiadajú teraz orgány činné v trestnom konaní alebo súdy, buď pri zohľadnení týchto výpovedí, alebo pri vyšetrovaní toho, čo sa vlastne udialo, pri vyšetrovaniach, kedy sa používali i kajúcnici, tak to neviem povedať, ale verím, že si to niekto všimne,“ uviedol v tejto súvislosti exšéf SIS.

Pre Mikulca to nie uzavretá vec

„Treba povedať, že Špecializovaný trestný súd Vladimíra Pčolinského zatiaľ oslobodil, ale nie je to oslobodenie, že by súd povedal, že pán Pčolinský je nevinný. Súd len povedal, že skutok sa stal – toto si treba uvedomiť – teda tie dôkazy boli jednoznačné o tom, že skutok sa stal, len zatiaľ nemá súd dostatočne preukázané, že by to spáchal pán Pčolinský. Treba jedným dychom povedať, že traja svedkovia svedčili, že k tomu došlo a bude to posudzovať Najvyšší súd, keďže prokurátor podal odvolanie, takže toto ešte nie je uzavretá vec, a uvidíme ako to dopadne na Najvyššom súde,“ okomentoval bývalý minister vnútra a poslanec parlamentu za hnutie Slovensko Roman Mikulec správu oslobodenia exšéfa SIS spod obžaloby.