Rada Európy označila Rusko za diktatúru, po zmenách ústavy bude môcť Putin vládnuť až do roku 2036

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PACE) pre právne otázky a ľudské práva vyjadrilo znepokojenie nad legitímnosťou zmien ruskej ústavy, ktoré umožňujú ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi zostať pri moci až do roku 2036. Informuje o tom portál Európska pravda s odvolaním sa na tlačovú službu PACE.

Obrovská moc prezidenta Putina

Parlamentné zhromaždenie sa tak vyjadrilo v súvislosti so zmenami, ktoré vykonali v ruskej ústave v júli 2020 a odstránili nimi obmedzenia prezidentského mandátu, čo by Putinovi umožnilo zostať pri moci až do roku 2036, keď bude mať 83 rokov.

„Obrovská moc prezidenta vyplývajúca z extrémne dlhého funkčného obdobia v kombinácii s absenciou akýchkoľvek kontrolných mechanizmov, ako sú silný parlament, nezávislé súdnictvo, slobodné médiá a živá občianska spoločnosť, v podstate zmenili Ruskú federáciu na diktatúru,“ uviedli poslanci.

Porušenie ruskej ústavy

Parlamentné zhromaždenie jednomyseľne schválilo návrh rezolúcie a pripomenulo závery Benátskej komisie, podľa ktorých „zrušenie obmedzenia funkčného obdobia úradujúceho prezidenta porušuje ruskú ústavu aj medzinárodné právne zásady“.

Ruská agresia voči Ukrajine a jej následky dokazujú, že diktatúry „predstavujú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť a pre územnú celistvosť a politickú nezávislosť ich susedov“, preto je „v prvom rade v záujme obyvateľov Ruska, ale aj Európy a celého sveta, aby sa v Rusku obnovila demokracia“, konštatoval výbor.