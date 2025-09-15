Račou sa niesla vôňa burčiaku a domácich špecialít. Vinobranie prilákalo tisíce návštevníkov - FOTO

Uplynulý víkend sa Rača rozvoňala hroznom a čerstvým burčiakom, ale aj pečeným mäsom, lahodnými lokšami a najrôznejšími domácimi špecialitami. Tohtoročné Račianske vinobranie prilákalo tisíce návštevníkov nielen z Bratislavy, ale aj zo širokého okolia.
Návštevníci vinobrania sa nemusia báť parkovania, prísť môžu pohodlne posilnenými linkami
Návštevníci si počas troch dní užili bohatý program – od tradičného alegorického sprievodu a folklórnych vystúpení, až po koncerty známych interpretov, ako Jana Kirschner, Hex či Tublatanka. Na svoje si prišli rodiny s deťmi, gurmáni, ale najmä milovníci dobrého vína.
Hlavnými hviezdami boli račianske vína a burčiaky, ktoré miestni vinári ponúkali priamo zo svojich stánkov. Nechýbali ani remeselníci, kolotoče či ochutnávky tradičných jedál, ktoré k vinobraniu neodmysliteľne patria.
Deci burčiaku za jedno euro, liter za 6-8 eur
Lahodný burčiak predávali miestni vinári približne za 4-5 eur za liter, alebo za 6-8 eur za 1,5-litrovú fľašu. Deci hroznového moku ste si mohli kúpiť približne za jedno euro, dva deci za 1,5 eura. Za 1kg čerstvého hrozna z vinohradov ste zaplatili 1-1,5 eura. Dva deci ríbezľového vína sa predávali približne za 2,5 eura.
Z bohatej ponuky tradičných jedál boli na výber lokše, podplameníky, cigánska, zemiakové špirály, pečená hus a kačka, bravčové koleno či rebrá, trdelník, zemiakové placky, langoše a mnoho ďalšieho. Približné ceny, za ktoré sa tradičné pochúťky na Račianskom vinobraní predávali:
Lokša mastená – 2,5 eura, plnená 3,5 eura (s pečienkou, bryndzou, kapustou, makom, orechami)
Podplameník – 5,50 eura (bryndzovo-slaninový, škvarkový, oštiepkový, klobásový)
Cigánska v žemli bravčová alebo kuracia – 6-7 eur
Bravčové koleno, bôčik, rebierko – 3,50 eura/100g
Pečená kačka – 4 eurá/100g, pečienka – 19 eur/100g
Pečená hus – 6 eur/100g, červená kapusta 5 eur/200g
Zemiaková placka – 3 – 5,5 eura, s oblohou 7 eur
Langoš – 4-6 eurá (so syrom, kečupom, tatárskou, smotanou)
Oškvarkový pagáč, štrúdľa – 3 eurá