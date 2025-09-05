Vinobranie Pezinok 2025: Tri dni vína, hudba a tradície spojí všetky generácie a

Burčiak, ktorý tečie potokom, tóny známych hitov, vôňa pečených dobrôt a historické sprievody v srdci Malých Karpát. Pezinské vinobranie sa vracia vo veľkom štýle a od 19. do 21. septembra pozýva všetkých milovníkov vína, hudby a folklóru na nezabudnuteľný víkend, kde sa tradícia snúbi s modernou zábavou.
Hor sa oslavovať!
Každý september sa Pezinok mení na centrum radosti, tradícií a vône hrozna. Inak to nebude ani tento rok – Vinobranie Pezinok 2025 sa uskutoční od 19. do 21. septembra a sľubuje víkend, ktorý spojí vinárov, hudobníkov, rodiny s deťmi i zahraničných hostí. Festival sa začne v piatok podvečer tradičným „Prvým dúškom“ pred pezinským zámkom, ktorým si mesto symbolicky pripije na úspešnú úrodu.
Hudobný program vás roztancuje
Na dvoch veľkých pódiách – Radničné námestie a Zámocký park – zaznejú mená, ktoré netreba predstavovať. Piatkový večer otvorí skupina No Name, v sobotu zažiari Dara Rolins, nasledovať budú Hudba z Marsu, Vidiek, Sima Magušinová, Peter Bič Project, Cimbal Brothers či ADiss. Program doplnia aj DJ-i a tanečné rytmy až do noci.
Deti si prídu na svoje vďaka Spievankovu, zatiaľ čo milovníci tradícií sa môžu tešiť na vystúpenia folklórnych súborov a orchestrov. V meste sa počas víkendu rozmiestni viac ako 300 stánkov s občerstvením, remeslami a atrakciami pre všetky generácie.
Vrchol programu je…
Nedeľné dopoludnie bude patriť Historickému alegorickému sprievodu, ktorý o 11:00 vyrazí z Mladoboleslavskej ulice a prejde centrom mesta. Alegorické vozy, krojované skupiny a vinári predvedú krásu Malokarpatského regiónu. Sprievod je každoročne jednou z najobľúbenejších častí programu a neopakovateľným zážitkom pre návštevníkov.
Viac než víno: Hry, výstavy, zážitky
Pestrý sprievodný program ponúkne interaktívnu Cestu vínnej mušky pre deti, Vinársku uličku ZPVV, Prešovačku – tradičné lisovanie hrozna, chill-out zónu na Farskej ulici, tanečné vystúpenia, športový zápas či večernú prehliadku historického Kapucínskeho kostola a kláštora.
Kultúrne inštitúcie mesta pripravili výstavy: hravý Čas hier v Malokarpatskom múzeu, obrazy Aleny Polakovičovej a Angeliky Buzgovičovej, naivné umenie Ondreja Šteberla a šperky Soni Ďateľ Kozákovej.
Pezinok je „multi-kulti“
Vinobranie má tento rok aj medzinárodný rozmer – Pezinok privíta delegácie z partnerských miest z Česka, Maďarska, Albánska a Španielska. S Albánskom a Španielskom sa zároveň podpíšu nové memorandá o spolupráci. „Vinobranie je oslavou všetkého, čo robí naše mesto výnimočným – tradícií, kultúry, pohostinnosti,“ uviedol primátor Roman Mács.
Vinobranie Pezinok 2025 nie je len festivalom vína. Je to miesto, kde sa stretávajú generácie, tradície i nové priateľstvá. Vychutnajte si pohár burčiaku, nechajte sa unášať hudbou a staňte sa súčasťou jedného z najkrajších podujatí na Slovensku.
📅 19. – 21. september 2025
📍 Pezinok – historické centrum, Radničné námestie, Zámocký park a okolie