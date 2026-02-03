Môžu sa stať zlé veci, varoval Trump Irán. Teherán potvrdil začiatok jadrových rokovaní s Washingtonom

Iránsky prezidentMasúd Pezeškian v utorok potvrdil, že nariadil začatie jadrových rozhovorov so Spojenými štátmi v reakcii na pondelkové vyhlásenie amerického prezidentaDonalda Trumpa, že ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, budú sa diať „zlé veci“.
„Poveril som ministra zahraničných vecí, aby ak vzniknú vhodné podmienky bez hrozieb a neprimeraných požiadaviek, viedol spravodlivé a vyvážené rokovania,“ uviedol Pezeškian na platforme X. Dodal, že rozhovory sa budú viesť v súlade s iránskymi národnými záujmami.
Obrovská vojenská sila
Trump v pondelok povedal, že USA a Irán momentálne rokujú a bolo by „skvelé“, ak by sa podarilo dosiahnuť dohodu. „Ak nie, pravdepodobne sa stanú zlé veci,“ vyhlásil pred novinármi v Bielom dome. Hoci sa odmietol vyjadriť k prípadným vojenským krokom, zopakoval, že do blízkovýchodného regiónu čoskoro dorazí „obrovská sila“ vrátane lietadlovej lode.
Teherán trvá na tom, že uprednostňuje diplomatické riešenie, ale je pripravený odpovedať všetkými dostupnými prostriedkami na akúkoľvek agresiu. Opakovane zdôrazňuje, že rokovania sa musia týkať výlučne jadrovej otázky, nie jeho raketového programu či obranných kapacít.
Dohoda je možná
Iránsky minister zahraničných vecíAbbás Araghčí v rozhovore pre CNN uviedol, že jadrová dohoda s USA je „dosiahnuteľná“.
„Vidím možnosť ďalších rokovaní, ak americký tím dodrží to, čo povedal prezident Trump – dosiahnuť spravodlivú a vyváženú dohodu, ktorá zabezpečí, že nebudú existovať jadrové zbrane,“ povedal. Ak to tak bude, minister povedal, že si je istý, že dohodu je možné dosiahnuť.
Najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí varoval, že americký útok na Irán môže viesť k vypuknutiu regionálnej vojny.