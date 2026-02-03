Jadrová dohoda medzi USA a Ruskom čoskoro vyprší, Peskov varuje pred nebezpečným obdobím

Posledná zmluva obmedzujúca strategické jadrové arzenály veľmocí má čoskoro skončiť, Moskva hovorí o riziku pre globálnu bezpečnosť.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Putin
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: SITA/AP
Kremeľ v utorok varoval, že svet sa blíži k „nebezpečnému“ momentu, keďže tento týždeň má vypršať platnosť poslednej jadrovej dohody medzi Spojenými štátmi a Ruskom.

„Už o niekoľko dní sa svet ocitne v nebezpečnejšej situácii než kedykoľvek predtým,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov niekoľko dní pred skončením platnosti zmluvy New START.

Arzenály bez kontroly

Kremeľ, ktorý ponúkol predĺženie niektorých podmienok dohody, dodal, že dve najväčšie jadrové veľmoci sveta „zostanú bez základného dokumentu, ktorý by obmedzoval a kontroloval tieto arzenály“.

Podľa Moskvy tak vznikne právne vákuum v oblasti kontroly strategických jadrových zbraní, čo môže zvýšiť napätie medzi oboma krajinami a oslabiť globálnu bezpečnostnú architektúru.

Vzťahy sa zhoršili

Zmluva New START, podpísaná v roku 2010, obmedzuje počet rozmiestnených strategických jadrových hlavíc a nosičov na oboch stranách a umožňuje vzájomné kontroly a inšpekcie.

Ide o poslednú platnú dohodu o kontrole jadrových zbraní medzi Moskvou a Washingtonom po tom, ako v uplynulých rokoch zanikli viaceré ďalšie odzbrojovacie zmluvy z obdobia studenej vojny.

Vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa výrazne zhoršili po ruskej invázii na Ukrajinu, čo prakticky zastavilo dialóg o strategickej stabilite. Odborníci varujú, že bez podobnej dohody by mohlo dôjsť k novým pretekom v zbrojení a k oslabeniu globálneho systému kontroly jadrových zbraní.

