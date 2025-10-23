Trump: Čínsky líder Si Ťin-pching môže mať veľký vplyv na Putina

Americký prezident Donald Trump povedal, že jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching môže mať „veľký vplyv“ na ruského vodcu Vladimira Putina. Trump sa tak vyjadril len niekoľko dní pred svojím plánovaným stretnutím s čínskym prezidentom v Južnej Kórei.
„Myslím si, že môže mať na Putina veľký vplyv…Pozrite, je to rešpektovaný muž. Je to veľmi silný líder a jeho krajina je obrovská. Áno, myslím si, že to môže mať veľký vplyv. A určite budeme hovoriť o Rusku a Ukrajine,“ povedal v stredu šéf Bieleho domu.
Trump sa spoliehal na osobnú chémiu s Putinom, aby dosiahol mierovú dohodu o Ukrajine, ale ruský líder ho opakovane privádza do frustrácie. Americký prezident vyjadril nespokojnosť s ruským vládcom. „Zakaždým, keď s ním hovorím, máme dobrý rozhovor, ale napokon to nikam nevedie,“ konštatoval.
EÚ schválila ďalšie sankcie voči Rusku, 19. balík podporilo aj Slovensko
Spojene štáty v stredu uvalili sankcie voči ropným gigantom Rosnefť a Lukoil. Sankcie zahŕňajú zmrazenie všetkých aktív spoločností v krajine a zároveň zákaz akéhokoľvek obchodovania amerických spoločností s týmito dvoma ruskými ropnými titánmi.
Diplomatické snahy ukončiť takmer štyri roky trvajúcu ruskú inváziu v ostatných týždňoch uviazli na mŕtvom bode. Trump v utorok oznámil, že odložil plány na samit o Ukrajine s Putinom v Budapešti, pretože nechce, aby stretnutie bolo „zbytočné“.